Ліверпуль вирвав перемогу у майже мертвому матчі завдяки божевільним м'ячам: відео крутих голів

Команда Юргена Клоппа зазнала чималих проблем у матчі з Фулхемом та була близькою до втрати очок. Втім ефектні голи з-за меж карного майданчика врятували мерсисайдців.

Ліверпуль – Фулхем 4:3

Голи: Лено, 20 (автогол), Макаллістер. 38, Ендо, 87, Александер-Арнольд, 88 – Вілсон, 24, Тете, 45+3, Декордова-Рід, 80.

Цими вихідними в АПЛ пройшли матчі 14 туру сезону 2023-2024. В одній із ігор Ліверпуль приймав лондонський Фулхем, пише 24 канал.

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Матч не мав містити в собі багато інтриги, адже команда Юргена Клоппа була явним фаворитом. Втім гості дали бій мерсисайдцям, які залишились без основного кіпера Аліссона.

У першому таймі команди обмінялись двома голами з кожного боку. І якщо м'ячі Фулхема були робочими, то Ліверпуль забивав дуже красиво. У першому випадку Александер-Арнольд смачно пробив зі штрафного і м'яч від спини Лено опинився у воротах.

А пізніше Макаллістер ефектно вразив "дев'ятку" неймовірною дальньою гарматою. На 80 хвилині лондонці вийшли вперед і Ліверпуль опинився на межі втрати очок. Втім команду Клоппа знову врятували дальні удари.

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Німець випустив на поле опорника Ендо і той вже за чотири хвилини красиво вразив ворота "коттеджерів". А всього лише за хвилину після цього Александеру-Арнольду дали пробити з лінії майданчика і той вирвав перемогу для мерсисайдців.

Таким чином, "червоні" здобули дев'яту вікторію цього сезону та піднялись на другу сходинку, скориставшись осічкою від МанСіті (3:3 проти Тоттенхема). Попереду – лише Арсенал, команда Зінченка має гандикап у два очка.

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Фулхем: