Ліверпуль за рекордну суму домовився про трансфер тренера на заміну Клоппу

Юрген Клопп після закінчення сезону-2023/2024 залишить Ліверпуль. Він заздалегідь оголосив про свій відхід, тому в "червоних" був час знайти йому заміну.

Після рішення основного кандидата на посаду головного тренера Хабі Алонсо залишитися в Баєрі, Ліверпуль почав шукати альтернативні варіанти. Керівництво "червоних" зупинилося на кандидатурі наставника Феєнорда Арне Слота.

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Перемовини закінчилися успішно

Він мав чинний контракт до закінчення сезону-2025/2026 і нідерландці одразу дали зрозуміти, що безплатно його не відпустять. Тому між клубами розпочалися перемовини щодо компенсації, адже сам тренер виявив бажання очолити Ліверпуль.

Сторони врешті-решт досягли домовленості. Феєнорд отримає від 13 до 15 мільйонів євро, що зробить трансфер Слота найдорожчим серед тренерів у історії нідерландського футболу.

"Червоні" також вже домовилися із 45-річним спеціалістом щодо умов особистого контракту. Разом з Арне Слотом доєднаються до нового клубу також два його асистенти у Феєнорді – Сіпке Гулсгофф і Рубен Петерс.

. Таким чином закінчується майже 9-річна історія Юргена Клоппа в Ліверпулі. За цей час під керівництвом німця "червоні" здобули 7 титулів. Його останній офіційний матч на чолі клубу заплановано на 19 травня. Він відбудеться на "Енфілді" проти Вулверхемптона.

Зазначимо, що в нинішньому сезоні Ліверпуль вже виграв Кубок англійської ліги. В АПЛ "червоні" наразі посідають третє місце після 34 турів та відстають від першого місця на три залікові пункти.