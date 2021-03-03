Ліверпуль – Челсі: де дивитися матч АПЛ

У четвер, 4 березня, Ліверпуль на власному полі прийматиме Челсі у матчі 29 туру АПЛ. Вболівальники цей матч можуть переглянути по телебаченню, а також онлайн.

Матч АПЛ Ліверпуль – Челсі відбудеться у четвер, 4 березня. Початок поєдинку о 22:15.

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Ліверпуль – Челсі: де дивитися

Трансляцію матчів АПЛ в Україні здійснює лише телеканал Setanta. Саме на ньому і буде показано матч Ліверпуль – Челсі.

Доступна Setanta до перегляду на більшості ОТТ-сервісів, серед яких Megogo, Sweet TV, Divan TV та Oll.tv.

Однак варто відзначити, що на кожному з цих сайтів доступ до трансляції платний та вимагає реєстрації. Окрім того, про включення каналу Setanta у свої пакети повідомило чимало кабельних операторів.

Інтерес до матчу підігріває не тільки турнірне становище команд. Зокрема, Челсі перебуває на 5 місці та має 44 очки. Ліверпуль програє "синім" всього один бал та перебуває на 6 сходинці.