Кошмарний вечір для "червоних": Ліверпуль сенсаційно програв Аталанті – відеоогляд матчу

У четвер, 11 квітня, на стадіоні "Енфілд" відбувся поєдинок між Ліверпулем та Аталантою. Господарі розгромно програли італійському клубу.

Ліверпуль – Аталанта 0:3

Голи: Джанлука Скамакка 38, 60, Маріо Пашаліч, 83.

Аталанта шокувала Ліверпуль, сенсаційно розгромивши англійців вдома. "Мерсисайдці" протягом усього матчу не реалізовували хороші моменти, пише 24 канал.

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Сенсаційна поразка "мерсисайдців"

Вже в перші хвилини першого тайму Аталанта успішно пішла в атаку на ворота Ліверпуля, проте не змогла реалізувати момент. Маріо Пашаліч пробивав за декілька метрів від воріт, але м'яч зрикошетив від голови голкіпера.

Згодом Ліверпуль почав відводити противника від своїх воріт і почав створювати небезпечні моменти біля гостей, так і не реалізувавши їх. В одному з таких моментів Гарві Елліотт влучив у каркас воріт, коли здавалося, що вже можна святкувати забитий м'яч. Після цього "мерсисайдцям" знову не вдалось реалізувати кілька небезпечних моментів.

Джанлука Скамакка гучно заявив про себе у цьому поєдинку. Вже на 38-й хвилин Скамакка пробив за декілька метрів від воріт і м'яч влучив у ворота. На 60-й хвилині він зробив дубль: після передачі від Шарля Де Келетаре вистрілив прямо у ворота Ліверпуля.

Згодом зусиллями Мохаммеда Салаха "мерсисайдці" все ж таки змогли забити гол, але його не зарахували, оскільки футболіст знаходився у положенні поза грою.

На 83-й хвилині Маріо Пашаліч добиванням поставив крапку у рахунку. Едерсон перевів м'яч у ворота, але Келлехер зумів відбити удар, проте поруч був Пашаліч, який добив м'яч, записавши гол на свій рахунок.

Таким чином, Аталанта тріумфувала на "Енфілді", здобувши впевнену перемогу над Ліверпулем у запеклому поєдинку. Поразка "мерсисайдців" ускладнила їм можливість здобути шанс на вихід у півфінал Ліги Європи.

Матч-відповідь Аталанта – Ліверпуль відбудеться 18 квітня о 22:00 за київським часом. Поєдинок пройде на "Стадіо Атлеті Адзуррі д'Італія".

Відеоогляд матчу Ліверпуль – Аталанта