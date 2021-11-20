Ліверпуль вдома знищив Арсенал у центральному матчі туру в АПЛ

Ліверпуль та Арсенал 20 листопада зіграли у центральному матчі 12 туру АПЛ. Команда Юргена Клоппа знищила суперника.

Ліверпуль – Арсенал 4:0

Голи: Мане, 39, Діогу, 52, Салах, 74, Мінаміно, 77

Ліверпуль та Арсенал зустрілись у центральному матчі туру АПЛ. Команди не створили нічого небезпечного на початку зустрічі. Перший гострий момент був на 18-й хвилині.

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Сака замкнув простріл у штрафному суперника, але його удар був заблокований захисниками.

Після екватору першого тайму гарний шанс забити мав Мане, але м'яч після його добивання парирував голкіпер Арсенала. Вже через декілька хвилин забивати міг Салах, але і з його ударом впорався Ремсдейл, який став на заваді голу після ефектного сейву.

Через дві хвилини знову гостро було біля воріт гостей. Александер-Арнольд непогано пробив під поперечину. Ремсдейл тримав ворота на "замку".

Однак на 39-й хвилині Ліверпулю вдалось забити.замкнув передачу зі штрафного та ударом головою прошив сітку володінь "канонірів" –

На перерву команди пішли за мінімальної переваги у рахунку на користь господарів.

В одні ворота

Другий тайм був більш щедрим на взяття воріт. Окслейд-Чемберлен змарнував чудову нагоду забити. Алекс накрутив захисників, але пробив поруч з воротами.

На 52-й хвилині забив Ліверпуль. Діогу скористався помилкою оборонця та подвоїв перевагу господарів – 2:0.

Після екватора Салах довів рахунок до розгромного 3:0. Вже через три хвилини підопічні Клоппа поставили яскраву крапку у матчі.

Александер-Арнольд віддав чудову передачу на Мінаміно, який забив четвертий гол у зустрічі – 4:0.