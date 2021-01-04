Литовський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Вітольдас Ягело побив двох дівчат під час святкування Нового року.

Як повідомляє портал Delfi, близько третьої години ночі в поліцію Вільнюса звернулася 18-річна дівчина, яка звинуватила свого сусіда Ягело в побоях.

Вона розповіла, що у неї вибитий зуб і зламаний ніс. Крім того, постраждала і її подруга, яка отримала травму пальця.

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Пізніше бійця затримали в стані алкогольного сп'яніння. Спортсмен визнав свою провину і заявив про те, що його дівчину домагався один з гостей вечірки, а на нього напали. "До моєї дівчині приставали, а мене двічі вдарили по голові, потім напали з ножем, що мені залишалося робити – повернутися і піти?" – заявив відомий боєць.

До слова. Ягело загрожує до трьох років позбавлення волі. При цьому він зняв побої і передав поліції ніж, з яким на нього напав невідомий.