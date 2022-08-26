Двоє українок фінішували у топ-10 на літньому ЧС з біатлону: результати суперспринту

У німецькому Рупольдингу триває літній чемпіонат світу з біатлону. У другий день змагань відбулися суперспринти серед чоловіків та жінок.

Як минув перший старт для українок

До фіналу суперспринту відібралося відразу 4 українки: Дар’я Блашко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Валентина Семеренко, пише 24 канал.

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Супер спринт подібний до гонки з масовим стартом. Спортсмени долають 7,5 кілометра та мають чотири вогневі рубежі: два лежачи та два стоячи. Натомість штрафне коло становить 75 метрів.

Нагадаємо, що збірна України достроково закінчила сезон-2021/2022 через вторгнення росії на територію України. Для національної команди це перший виступ на міжнародних стартах за останні пів року.

росія та білорусь опинилися поза турніром. Також представники цих країн не зможуть виступати під егідою IBU у новому сезоні-2022/2023, якщо не засудять дії своїх країн.

Українки пройшли стрільбу лежачі українки пройшли майже без проблем. Лише Юлія Джима припустилася хиби на першому рубежі.

Анастасія Меркушина ідеально пройшла всі 4 вогневі рубежі. Вона посіла найкращу сходинку серед українок – 5-те місце. Дарія Блашко була близькою до п'єдесталу, однак на останній стрільбі вона змазала одного разу. Валентина Семеренко схибила двічі під час першої стійки.

А от у Джими взагалі не склалося зі стрільбою. В загальному, українка не закрила 4 мішені.

Чемпіонкою стала італійка Доротея Вірер, її землячка Ліза Вітоцці стала другою, а "бронза" дісталася представниці Фінляндії Анастасії Кіннунен.

Результати суперспринту (жінки)

1. Доротея Вірер (Італія, 0+0+1+1) 19:05.7

2. Ліза Вітоцці (Італія, 0+1+1+1) +5.5

3. Анастасія Кіннунен (Фінляндія, 0+0+0+0) +13.9

...

5. Анастасія Меркушина (Україна, 0+0+0+0) +30.1

7. Дар'я Блашко (Україна, 0+0+0+1) +34.6

16. Валентина Семеренко (Україна, 0+0+2+0) +1:13.1

26. Юлія Джима (Україна, 1+0+1+2) +2:13.7

26 серпня також відбувся чоловічий суперспринт. Дмитро Підручний був близьким до п'єдесталу. На жаль, невдала стрільба на останньому рубежі позбавила українця подіуму. Підручний замкнув топ-10, а Антон Дудченко посів 13-те місце.