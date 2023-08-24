Україна здобула три медалі у стартовий день літнього чемпіонату світу з біатлону
Наша збірна вдало почала виступи на змаганнях у Словаччині. Українським хлопцям та дівчатам вдалось здобути два срібла та бронзу у суперспринтах.
У словацькому місті Брезно-Осрбліє розпочався літній чемпіонат світу з біатлону. Збірна України вирушила на змагання у складі більш ніж 20-ти спортсменів, пише 24 канал.
До теми Втрата для України: Дмитро Підручний не поїде на літній ЧС з біатлону через важку травму
В перший день змагань відбулись суперспринти серед юніорів у чоловічому та юніорському розрядах. Обидва етапи принесли нашій команді медалі.
У чоловічому суперспринті брали участь шестеро українців, втім до топ-десятки потрапили лише троє – Віталій Мандзин, Степан Кінаш та Сергій Супрун. Останньому вдалось дістатися подіуму, посівши друге місце.
Сергій зробив три хиби і на фінальний відрізок виходив лідером. Втім у підсумку Супрун поступився майже 10-ма секундами поляку Яну Гунці. У свою чергу Кінаш залишився четвертим, а Мандзин – п'ятим.
Результати чоловічого суперспринту:
- Ян Гунька (Польща)
- Сергій Супрун (Україна)
- Матія Легович (Хорватія)
Читайте також Викинула на смітник автографкарти росіян: Меркушина про ставлення до біатлоністів з РФ
У жіночому ж фіналі виступили чотири наші біатлоністки і дві з них опинились на подіумі. Олександра Меркушина вела боротьбу за перемогу і після першої стрільби лідирувала.
Втім у підсумку українка таки поступилась золотом болгарці Лорі Хрістовій. Третьою ж фінішувала Олена Городна, яка аж на 36 секунд відстала від переможниці.
Результати жіночого суперспринту:
- Лора Хрістова (Болгарія)
- Олександра Меркушина (Україна)
- Олена Городна (Україна)