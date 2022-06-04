"Лишилося 1028 днів": у півфіналі Ролан Гаррос вибігла жінка та прив'язала себе до сітки

Під час матчу півфінальної стадії між норвежцем Каспером Руудом і хорвартом Мартіном Чіличем турніру Ролан Гаррос відбувся інцидент. На корт вибігла жінка з трибун.

Хотіла привернути увагу до проблем зміни клімату

У третьому сеті за рахунку 3:6, 6:4, 4:1 на користь Рууда на корті з'явилася жінка, яка сіла на коліна біля сітки й прикувала себе до неї тонким ланцюжком, що обвивав її шию. Також вона приклеїла руку до сітки.

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На футболці у неї було написано "У нас залишилося 1028 днів". Поки охорона розбиралася з жінкою, гравці пішли з корту. Перерва в матчі склала приблизно 10 хвилин.

Глядачі освистали дії протестувальниці. А охорона врешті відчепила протестувальницю від сітки й винесла з корту на руках.



Активістка вирішила привернути увагу до проблеми змін клімату / Фото з твіттеру

Згодом з'явилася інформація про мітингувальницю. Це була 22-річна француженка, яку звати Алізе.

Своїм протестом вона хотіла привернути увагу до проблеми кліматичних змін, як підтвердила активістська організація Dernière Rénovation, яку вона представляла.

Активісти, які підтримали акцію, наголошують на тому, що приблизно за три роки на планеті відбудуться невідворотні кліматичні зміни й підвищення середньої температури на 1.5 градуса.

Дівчина вибачилася за те, що перервала гру. Проте вона наголосила, що увага багатьох людей прикута до іменитого турніру, тому вона вирішила скористатися цим шансом та розповісти всьому світові про важливі проблеми.

Відео інциденту

Вибачте, що перервала вашу гру, але вся увага зараз прикута до Ролан Гаррос, і ми мусимо бити в дзвони. Усім начхати, коли ми влаштовуємо кліматичні марші, тож ми вирішили діяти тут,

– сказала Алізе.

Організатори розповіли, що у 22-річної француженки був квиток на матч. Після цього інциденту з нею розбирається поліція.

Як закінчився матч