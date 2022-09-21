"Лише з тобою": Бех-Романчук зачарувала новою фотосесією з коханим у Парижі
Джерело:інстаграм Марини Бех-Романчук
Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук поділилася у мережі романтичними кадрами з коханим. Наразі титуловане подружжя перебуває у Парижі.
Фотосесія мрії
Сезон для Марини закінчився, тож спортсменка відправилася у відпустку. Вона опублікувала світлини з Парижу.
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Фотосесія мала романтичний характер. Марина разом зі своїм чоловіком Михайлом Романчуком гуляли на фоні Ейфелевої вежі.
Одна з найгарніших пар в українському спорті мала класичний лук. Марина одягнула чорну сукню з великим вирізом, який підкреслював її довгі та гарні ноги. А от Михайло був вбраний у білу сорочку та чорні штани.
Зіркове подружжя / Фото з інстаграму легкоатлетки
Романтична фотосесія титулованої пари / Фото з інстаграму Бех-Романчук
Фотосесія мрії / Фото з інстаграму Марини
Лише з тобою. Мрія втілена в реальність. Цей вечір був особливим та незабутнім,
– написала легкоатлетка під фото.
Головні нагороди Бех-Романчук у сезоні, що минув: потрійний стрибок – "золото" чемпіонату Європи, 11-те місце на чемпіонаті світу, "срібло" фіналу Діамантової ліги; стрибки в довжину – 4-те місце на Євро, 8-ме – на чемпіонаті світу, "золото" етапу Діамантової ліги в Римі.