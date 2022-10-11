Лише 8 клубів та матчі в "бабблах": що відомо про новий сезон чемпіонату України з баскетболу

В баскетбольній чоловічій Суперлізі сезону 2022/2023 виступить лише 8 клубів. А на проведення змагань впливає воєнний стан в Україні.

У новому сезоні Суперліги виступлять Будівельник (Київ), Дніпро (Дніпро), Київ-Баскет (Київ), Запоріжжя (Запоріжжя), Черкаські Мавпи (Черкаси), БІПА (Одеська область), Старий Луцьк – Університет (Луцьк), Прикарпаття-Говерла (Івано-Франківськ).

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Перед тим заявки на участь в Суперлізі подали 10 клубів. Серед них був і Прометей. Але через конфлікт між президентом клубу Володимиром Дубинським та керівництвом Федерації баскетболу України, команда вирішила не брати участь в Суперлізі. Натомість команда буде виступати у Латвійсько-естонській лізі та в EuroCup.

Щодо Миколаєва, то команда пропустить цей сезон через фінансові труднощі.

Формат змагань

Формат змагань передбачає матчі у чотири кола. Переможця та призерів буде визначено за підсумками регулярного сезону.

Сезон проходитиме без плей-офф, чемпіона України визначатимуть виключно за підсумками регулярного чемпіонату.

Водночас Виконком ФБУ залишив за департаментом організації та проведення змагань можливість змінити формат чемпіонату з проведенням плей-офф. Це можливо лише за домовленістю з клубами Суперліги та в умовах покращення воєнної ситуації в Україні.

Баскетбольні змагання у сезоні 2022/23 років пройдуть в форматі "бабблів" та без глядачів.

Старт чемпіонату Суперліги запланований на 22 жовтня.

Календар змагань буде розбивати учасників Суперліги переважно у кожному турі на четвірки. Перша четвірка свої матчі проведе у Києві 22-24 жовтня, а друга зіграє 25-27 жовтня в Івано-Франківську. Протягом трьох днів кожен з клубів зіграє з учасником четвірки. У наступному турі склад четвірок буде змінений.

Календар матчів буде оприлюднено згодом.