"Мессі, Альба та Бускетс підтримують Україну": Кривцов про ставлення зірок футболу до війни

Легенди світового футболу стоять на стороні України. Зіркові виконавці повністю усвідомлюють ситуацію, котра коїться на теренах нашої держави.

Сергій Кривцов розповів про ставлення маститих футболістів до війни в Україні. Також українець зазначив, про плюси приєднання ексгравців Барселони до американського колективу.

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Гідні свого статусу

Сергій Кривцов, котрий оточений у Інтер Маямі зірковими виконавцями, такими як Ліонель Мессі, Жорді Альба та Серхіо Бускетс, зізнався, що для нього не було великою несподіванкою, що вони можуть прийти до стану "чапель". Діло в тому, що коли українець підписував контракт, то мав інсайд, що Бускетс приєднається до команди невдовзі, а також були розмови про Мессі, хоча Кривцов не був впевнений на 100 відсотків, що це станеться, але все ж сподівався. Захисник зазначив, що для нього велика можливість тренуватися та грати з такими гравцями, які виграли у футболі все, оскільки це дає нагоду вчитися новому та здобувати досвід.

До того ж Кривцов розповів про свою комунікацію із легендарними футболістами. Українець підкреслив, що на жаль для нього, англійською спілкується тільки Бускетс, а Альба та Мессі лиш почали вивчати нову мову. Також Сергій розповів, що зіркові екскаталонці в курсі ситуації, котра відбувається на території нашої держави. Хоча й легендарні виконавці про деталі не ропитували, але їм про все відомо, тому вони співчувають та повністю підтримують Україну. Також захисник розповів і про ставлення тренерів та фанатів до новачків "чапель".

Ніяких "знижок" на тренуваннях їм не роблять ані коучі, ані будь-хто. Скажу більше – окрім стандартних тренувань вони завжди допрацьовують у фітнес-залі, йдуть на відновлюючі процедури. Тож на 100 відсотків можу сказати, що це великі профі своєї справи! Окрім суттєвого покращення результатів з підписанням зіркової трійки до команди також максимально виріс інтерес. Тепер на кожну гру в нас sold out. Багато людей чатують перед базою і під готелями на виїзних матчах. Всі вважають Мессі – найбільш величним футболістом в історії та хочуть його побачити хоча б через скло автобусу або готелю,

– сказав Кривцов.

Відзначимо, що після приходу Мессі в команду Інтер ще жодного разу не поступився, вигравши 10 поєдинків та одного разу розписавши мирову. Аргентинець встиг відзначитись в футболці "чапель" 11 голами, а також 5 асистами. Ба більше, багаторазовий володар "Золотого м'яча" уже встиг завоювати свій перший трофей у американському колективі.