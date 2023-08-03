Перші негаразди в Маямі: Мессі грубо сфолив проти опонента, з яким посперечався – емоційне відео

Ліонель Мессі продемонстрував свій характер в США. Аргентинський футболіст довго не міг з'ясувати стосунки із футболістом ворожої команди.

Ліонель Мессі став учасником конфлікту на останньому матчі Інтер Маямі. Причиною став жорсткий фол від аргентинця, пише 24 Канал.

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Звичайні для футболу емоції

Багаторазовий володар "Золотого м'яча" продовжує запалювати у складі "чапель" на всіх фронтах. Мессі вкотре зміг відзначитись у ворота суперника у футболці Інтеру, оформивши дубль у кубковому матчі з Орландо Сіті. Проте цього разу аргентинець ще й дебютував за маямський колектив і у плані конфліктів. Ліонель повів себе досить нахабно у одному із епізод матчу.

Аргентинський футболіст грубо сфолив проти гравця ворожої команди Сесара Араухо, блокувавши тому шлях то м'яча так, що уругвайський футболіст моментально опинився на газоні. Відразу ж після цього моменту, коли гравець Орландо Сіті наздогнав Мессі та притримав його, Ліонель почав апелювати до судді, вимагаючи жовтої картки для кривдника. Та от це не стало фінішем конфлікту, а лише його початком. Мессі з Араухо, повертаючись до роздягальні, продовжили сперечатися на підвищених тонах ледь так, що все ледь не закінчилося бійкою, проте емоції погасли вчасно.

Відео фолу Мессі:

Відео суперечки футболістів:

Нагадаємо, що Ліонель Мессі встиг провести за Інтер Маямі уже три поєдинки. У футболці "чапель" аргентинський футболіст уже забив 5 м'ячів та віддав одну гольову передачу, чим приніс новій команді три перемоги поспіль.