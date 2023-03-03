Вперше в статусі чемпіона світу: Мессі потрапив до заявки Аргентини на екзотичні матчі

Новоспечений чемпіон світу Ліонель Мессі потрапив до заявки Аргентини на березневі поєдинки. На світову зірку чекають зустрічі з екзотичними збірними.

Ліонель Мессі не збирається ще завершувати виступи за свою національну збірну. Багаторазовий володар Золотого м'яча ще хоче насолодитись статусом чемпіона світу в складі збірної Аргентини.

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В дорозі до нових вершин

Наставник "біло-блакитних" збірної Ліонель Скалоні, який отримав нагороду найкращого тренера року за версією ФІФА, оголосив заявку національної команди на контрольні матчі проти Панами та Кюрасао, які відбудуться наприкінці березня. Це будуть перші матчі Аргентини після перемоги на ЧС-2022.

У заявці збірної знайшлося місце Ліонелю Мессі. Раніше в аргентинця були сумніви щодо продовження виступів за національну збірну. Проте після тріумфу на ЧС-2022 Мессі майже відразу вирішив продовжити представляти інтереси Аргентини, оскільки бажає насолодитись статусом світового чемпіона у складі латиноамериканської збірної.

Заявка збірної Аргентини на контрольні матчі / інстаграм "альбіселесте"

Ліонель Мессі у "біло-блакитній" збірній