Мессі збирається подати в суд на керівництво Барселони: подробиці скандалу

Іспанська газета El Mundo опублікувало зарплату Ліонеля Мессі в Барселоні. За інформацією джерела, за поточним контрактом аргентинець заробить близько 555 мільйонів євро.

Джерело: Marca

Мессі збирається подати в суд на керівництво клубу через фінансові деталі свого контракту, які з'явився в пресі.

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За даними джерела, адвокати аргентинця готують позови проти колишнього президента Барселони Жозепа Бартомеу, виконавчого директора клубу Оскара Грау, тимчасового президента Карлеса Тускеса, а також ще двох осіб. На думку Мессі, вони знали деталі його контракту і саме ці люди повідомили усе журналістам.

Що опублікувала преса про Мессі

Ліонель Мессі заробив 555 мільйонів євро за чотири роки контракту з іспанським клубом.

Також додатково аргентинець отримає преміальні кошти – 115 мільйонів за підписання контракту та ще 78 – "платіж вірності". Зараз клуб вже виплатив Мессі 551 мільйон євро.

Такий контракт футболіста веде Барселону до банкрутства. Зараз борги клубу з Каталонії складають 1 мільярд 173 мільйони євро.

Цей контракт є найбільшим в історії спорту. Раніше таким вважалась угода гравця в американський футбол Патріка Махоумса, яка склала 503 мільйони доларів за десять років.

Наразі невідомо, чи залишиться зірковий форвард у Барселоні. Цього сезону Лео провів у футболці каталонців 23 матчі у всіх турнірах, у яких наколотив 15 голів та ще 6 разів асистував партнерам по команді.