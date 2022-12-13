Наздогнав легенду Німеччини: Ліонель Мессі став рекордсменом чемпіонатів світу за кількістю ігор
Нападник ПСЖ з'явився вже у 25-му поєдинку на Мундіалях. На кожному своєму турнірі Мессі відіграв не менше чотирьох матчів за збірну Аргентини.
На чемпіонаті світу 2022 розпочалась стадія 1/2 фіналу. У першій півфінальній грі зійшлись між собою Аргентина і Хорватія, які мають розіграти квиток у фінал.
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З перших хвилин на полі з'явився капітан "альбіселесте" Ліонель Мессі, який на цьому Мундіалі вже відзначився чотири рази. Матч з Хорватією став рекордним для аргентинця, пише 24 канал.
Мессі порівнявся із Маттеусом
Це вже 25-та поява Ліонеля у поєдинках чемпіонату світу. Це дозволило Мессі наздогнати рекордсмена за цим показником – німця Лотара Маттеуса, у котрого також в активі чверть сотні матчів на ЧС.
Вже у наступному матчі Лео може стати рекордсменом за кількістю матчів на Мундіалях. Це може бути вже на ЧС-2022, де Аргентина зіграє або у фіналі, або у матчі за третє місце. Топ-п'ятірка головних гвардійців чемпіонатів світу виглядає так:
|МІСЦЕ
|ГРАВЕЦЬ
|КОМАНДА
|МАТЧІВ
|МУНДІАЛІ
|1
|Ліонель Мессі
|Аргентина
|25
|2006-2022
|2
|Лотар Маттеус
|Німеччина
|25
|1982-1998
|3
|Мірослав Клозе
|Німеччина
|24
|2002-2010
|4
|Паоло Мальдіні
|Італія
|23
|1990-2002
|5
|Кріштіану Роналду
|Португалія
|21
|2006-2022
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До слова, Мессі також є одним з найкращих бомбардирів чемпіонатів світу. На його рахунку 10 голів, що дозволяє йому ділити восьме місце в рейтингу голеадорів. Стільки ж м'ячів на Мундіалях забили Габріель Батістута, Хельмут Ран, Гарі Лінекер і Томас Мюллер.