Футбольна магія від Лео: Мессі оформив дубль та асист у другому матчі за Інтер – космічне відео

Інтер Маямі здобув свою другу перемогу на чолі з Ліонелем Мессі. Поки що аргентинець приносить 100-відсотковий результат.

22 хвилини знадобилось Лео, би оформити дубль. Перший гол у матчі відбувся вже у перші 10 хвилин, коли Мессі відкрився під закидання. Перший його удар взяла на себе стійка, але Ліонель був першим на добиванні та правою відправив м'яч у сітку воріт Атланти Юнайтед, пише 24 Канал.

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Феєрія від аргентинця

Інтер Маямі повів у рахунку 1:0.

Перший гол Мессі: дивіться відео

Через 14 хвилин аргентинець оформив дубль. Мессі розпочав атаку господарів віддав на Тейлора, який вже у падінні віддав назад на Лео, і той дуже легко переграв голкіпера суперника. Перевага Інтера була подвоєна 2:0.

Відео другого голу Мессі

Ще до перерви рахунок став 3:0 на користь Інтера. Тейлор став автором голу. На початку другого тайму знову Мессі був у центрі уваги, але цього разу, як асистент.

Ліонель вибіг у контратаку та віддав пас на хід Тейлору. Хоча Мессі був в оточенні трьох захисників. Тейлору вдався класний удар під дальню стійку.

Асист Мессі: дивіться відео

Інтер ще й наприкінці матчу отримав вилучення, яке отримав Маквей. Фінальний свисток зафіксував рахунок 4:0 на користь господарів.

Друга поспіль перемога Інтера на чолі з Мессі. Команда поки що із ним не програвала.

Мессі ж провів чудовий матч – 2 голи та асист.

Відзначимо, що по ходу другого тайму тренер Інтера зробив декілька змін та дав відпочити лідерам. Мессі провів на полі 78 хвилин, а Серхіо Бускетс на 6 хвилин менше, аніж Лео. Наш захисник Сергій Кривцов пішов відпочивати на лаву запасних на 73 хвилині.