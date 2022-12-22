Барселона спробує повернути Мессі після його перемоги на ЧС-2022

Каталонський клуб хоче повернути не лише Ліонеля Мессі, й старі добрі часи перемог Барселони. Каталонці спробують вмовити Лео знову одягнути синьо-гранатову футболку.

35-річний нападник ПСЖ може змінити клубну прописку вже влітку 2023 року. Барселона хоче повернути у свою команду Ліонеля Мессі, який 18 грудня підійняв над своєю головою трофей ЧС-2022.

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Президент каталонського клубу Жоан Лапорт найближчим часом хоче налагодити контакт із Лео для подальшої можливої співпраці з аргентинцем.

Керівництво Барселони сподівається, що Мессі повернеться в Каталонію після закінчення угоди з ПСЖ, яка спливає 30 червня 2023 року.

Однак у контракті сторін є пункт пролонгації його терміном ще на один рік. Нещодавно ЗМІ заявили, що ПСЖ вже усно домовився з Лео про продовження співпраці.

На ЧС-2022 Ліонель Мессі провів усі матчі, у яких відзначився 7 голами та 3 результативними передачами.

Барселона ж сподівається, що це вже були фейкові чутки, а влітку 2023 року Ліонель дістанеться іспанському гранду абсолютно безкоштовно, адже покине ПСЖ у статусі вільного агента. Нагадаємо, що у такому статусі Лео якраз перейшов у французьку команду.

Барселона зможе посилити повернення Мессі лише у тому разі, якщо дістанеться каталонцям безкоштовно.

Раніше Лапорта попросили не переманювати у команді Мессі, а замість цього зайнятись трансфером 28-річного Бернарду Сілви із Манчестер Сіті.

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