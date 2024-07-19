Створив фурор зі збірною Грузії: найкращий бомбардир Євро-2024 змінив клубну прописку

Жорж Мікаутадзе виступав за скромний Метц, де зміг показати свій бомбардирський хист. Форвард вирішив піти на підвищення, але залишитись у чемпіонаті Франції.

Французькі клуби активно почали літнє трансферне вікно. Гучно показав себе Марсель, який підписав Мейсона Грінвуда та призначив тренером Роберто Де Дзербі.

До теми Екстренер Шахтаря підписав колишню зірку Манчестер Юнайтед, якого звинувачували у зґвалтуванні

Грузин повернувся додому

Також гучне підписання провернув Ліон, який минулого сезону посів шосте місце в чемпіонаті та здобув путівку у Лігу Європи. "Леви" оформили підписання Жоржа Мікаутадзе.

Контракт грузина розрахований до 2028 року. Ліон виплатить Метцу 18,5 мільйона євро, ще близько 5,5 мільйонів клуб може отримати в якості бонусів.

Раніше 23-річним форвардом цікавився Монако, але Ліону вдалось випередити прямого конкурента. До слова, два тижні тому Метц викупив гравця у Аякса за 13 мільйонів.

Читайте також Другого Мбаппе в Мадриді не буде: брат блискучого Кіліана обрав новий клуб

Минулого сезону Жорж провів половину кампанії в Аяксі (6 матчів без гольових дій), але куди більш успішною вийшла друга половина сезону в Метці – 14 голів у 22-х матчах.

До слова, Мікаутадзе народився як раз у Ліоні, але вирішив виступати за історичну Батьківщину Грузію. Разом із нею Жорж запалив на Євро-2024, вийшовши в 1/8 фіналу. Сам форвард забив три голи та став найкращим бомбардиром турніру разом із ще п'ятьма гравцями.