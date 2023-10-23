Норвезький клуб вивісив великий банер із повішеним тренером суперника: відео скандальної акції

Фанати Ліллестрема мають чимало ненависті до Гейра Бакке, який кинув команду минулого сезону. Вболівальники постарались над ефектним перформансом у грі проти чинної команди коуча.

У чемпіонаті Норвегії з футболу відбулись матчі 25 туру сезон 2023-2024. В одному з них клуб Ліллестрем приймав столичну Валеренгу, пише 24 канал.

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На цій грі фанати господарів відзначились скандальною поведінкою. Вболівальники Ліллестрема вивісили банер із зображенням тренера суперників Гейра Бакке.

На ньому спеціаліста зобразили на шибениці із мішком грошей. Також ультрас погрожували Бакке вбивством, співаючи текст: "Ти помреш після матчу".

Відео скандальної поведінки в Норвегії:

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Причиною такої ненависті є те, що минулого сезону Бакке очолював як раз Ліллестрем. Втім посеред сезону коуч кинув "жовто-чорних" заради роботи у Валерензі.

Звітну гру Ліллестрем виграв (2:0) та залишив за собою мінімальні шанси на єврокубки. Команда йде шостою за 5 турів до фінішу, відстаючи від третього прохідного місця аж на 12 балів. Своєю чергою Валеренга бореться за виживання (13 місце), випереджаючи зону вильоту на три очки.