"У Шведа страшний діагноз": лікар Шахтар пролив світло на травму забивного новачка

Донецький Шахтар полетів у Польщу, де "гірники" приймуть РБ Лейпциг в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Декілька гравців не зможуть допомогти у поєдинку.

Лікар донецького клубу Вадим Попов розповів про стан футболістів, які продовжують перебувати у лазареті команди. За його словами, найменші проблеми вже у Коноплі. Вже за день – два Юхим повернеться до загальної групи команди.

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Попов: Страшний у лапках

Цікаво, що фланговий захисник полетів із командою у Варшаву на матч Ліги чемпіонів. Також Ігор Йовічевіч взяв із собою Олександра Зубкова, який отримав пошкодження у попередньому поєдинку проти Олександрії (2:2).

Вже давно у лазареті "гірників" перебуває Віктор Корнієнко, якого переслідують травми. Також через пошкодження не зіграє забивний новачок Шахтаря Мар'ян Швед. Попов розповів про "страшний діагноз" вихованця львівських Карпат.

У Шведа такий страшний діагноз як пубалгія. Страшний в лапках. Він не дуже страшний, але потребує досить тривалої реабілітації,

– сказав лікар Шахтаря.

Відзначимо, що 2 листопада Шахтар зустрінеться з Лейпцигом, де визначиться учасник плей-офф Ліги чемпіонів. Донеччанам потрібно перемагати, щоб продовжити боротьбу у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

Адже підопічні Йовічевіча вже гарантували собі вихід у плей-офф Ліги Європи, посідаючи наразі 3-тє місце у групі. Відставання від німецького суперника складає якраз 3 бали.

Початок зустрічі Шахтар – РБ Лейпциг о 19:45 за київським часом.