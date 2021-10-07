Лікар не встояв на ногах та двічі впав на футболіста, який лежав на ношах: курйозне відео

Кумедний епізод стався у поєдинку чилійської Прімери В, де Універсідада де Консепсьон грала проти Депортес Темуко. Один із футболістів через травму був змушений покинути поле на ношах, але медики не змогли спокійно винести гравця за лінію.

Вирішив "добити" футболіста

У середні другого тайму Кевін Медель отримав травму, яка завадила йому продовжити поєдинок. Медичний персонал вибіг на поле з ношами, щоб винести потерпілого за межі футбольного поля.

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Але спокійно зробити їм це не вдалось. Один із медиків не зміг з першого разу підійняти футболіста, впавши на газон. Спроба встати на ноги теж завершилась провалом. Літній чоловік послизнувся та знову опинився на газоні, а точніше впав на потерпілого, якому і так дісталось.

Такі дії лікаря викликали обурення зі сторони одноклубників Меделя, які висловили претензії у його сторону. Він ж показував, що самі гравці, які обступили ноші, не давали спокійно винести Кевіна

25-річний Кевін Медель – брат чилійського футболіста Гарі Меделя, який відомий своїми виступами за Боку Хуніорс, Севілью, Інтер та Бешикташ.

З третьої спроби і за допомогою гравця суперника Меделю вдалося покинути поле. Сам матч завершився бойовою нічиєю – 2:2. Депортес Темуко врятувався від поразки, забивши на останній компенсованій до основного часу хвилині поєдинку.

Відео курйозних дій медика