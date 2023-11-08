Колишній клуб Зінченка та екссуперник Шахтаря: хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів

Продовжується груповий раунд Ліги чемпіонів сезону-2023/2024. Визначились перші учасники плей-офф найпрестижнішого єврокубкового турніру.

7 листопада стали відомі перші два клуби, які вже з підсумками чотирьох турів групового раунду гарантували собі участь у плей-офф Ліги чемпіонів. Ними стали англійський Манчестер Сіті та німецький РБ Лейпциг, які виступають у групі "G", пише 24 Канал.

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Гарантували собі єврокубкову весну

У 4-му турі МанСіті зустрічався із Янг Бойзом. М'яч тричі влітав у володіння суперника за 90 хвилин. Дубль Голанда та гол Фодена принесли переконливу перемогу "містянам" 3:0. Команда Гвардіоли за ще два тури до кінця групового раунду пробилась у наступний етап Ліги чемпіонів.

Манчестер Сіті одноосібно очолює групу "G", набравши максимальні 12 балів у 4-х матчах. Чемпіон Англії випереджає другий Лейпциг на 3 очки.

Щоправда, німецький суперник вже теж гарантував собі місце у плей-офф ЛЧ. У 4-му турі Лейпциг здобув виїзну звитягу над скандальною Црвєною Звєздою, яка представляє Сербію – 1:2. Вже на 8-й хвилині німці відкрили рахунок у зустрічі після голу Сімонса.

На 77-й Опенда подвоїв перевагу Лейпцига, а в останні 10 хвилин серби відквитали один м'яч завдяки зусиллям суперника, який забив у власні ворота.

Хто вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів