Чвертьфінал Ліги Європи: результати матчів та відео голів

В Лізі Європи 20 квітня зіграли матчі-відповіді 1/4 фіналу. Відтак визначилися команди, які пройшли у півфінал та продовжить боротьбу за трофей.

Рома – Феєнорд 4:1 (після додаткового часу)

Гол: Спінаццола, 60, Дібала, 89, Ель-Шаараві, 101, Пеллегріні, 109 – Ігор Пайшао, 80

Вилучення: Хіменес, 120+1 (Феєнорд)

Результат першого матчу – 0:1

До теми Визначилися півфіналісти Ліги Європи: суперники та дати матчів

Рома доволі довго не могла "Зламати" оборону суперника. Але в другому таймі таки нарешті вдалося відзначитися, зрівнявши рахунок в серії. І навіть після цього забити ще раз, але гол не зарахували.

Але за десять хвилин до кінця основного часу Феєнорд зрівняв рахунок у матчі. Та Ромі таки вдалося уникнути вильоту з турніру завдяки голу Дібали на 89-й хвилині. Саме він перевів гру в овертайм. А там "вовки" ще двічі відзначилися у воротах суперника.

Уніон Сен-Жиллуаз – Баєр Леверкузен 1:4

Голи: Терхо, 65 – Діабі, 2, Баккер, 38, Фрімпонг, 61, Гложек, 79

Результат першого матчу – 1:1

Баєр вибив з турніру одну з головних сенсацій – бельгійський Юніон. Цього разу "фармацевти" не допустили помилок, як в домашньому матчі, і розгромили суперника на їх полі.

Уніон Сен-Жиллуаз – Баєр відеоогляд

Севілья – Манчестер Юнайтед 3:0

Голи: Ен Несірі, 8, 81, Баде, 47

Результат першого матчу – 2:2

Севілья в попередньому матчі врятувалася від поразки лише наприкінці зустрічі завдяки двом автоголам гравців МЮ. А на своєму полі не залишила жодних шансів "червоним дияволам", розгромивши їх та вийшовши у півфінал Ліги Європи.

Севілья – Манчестер Юнайтед відеоогляд

Спортінг – Ювентус 1:1

Голи: Едвардс, 20 (пен) – Рабіо, 9

Результат першого матчу – 0:1

Ювентус крокує у півфінал Ліги Європи. "Старій синьйорі" виявилося достатньо мінімальної перемоги вдома та нічиї на виїзді, щоб пройти Спортінг.

Спортінг – Ювентус огляд