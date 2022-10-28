Гол у ворота Динамо визнали найкращим у п'ятому турі Ліги Європи: відео карколомного удару

Київське Динамо остаточно вилетіло з Ліги Європи та не зуміло вийти в Лігу конференцій, коли зіграло внічию з кіпрським АЕКом. А перше взяття воріт Динамо стало голом тижня в Лізі Європи

Динамо у матчі проти АЕКа на виїзді треба було лише перемагати. Натомість матч закінчився в результативну нічию 3:3. І від поразки кияни врятувалися зусиллям Дениса Гармаша, який вийшов на заміну та забив два голи за десять хвилин.

Як це було Гармаш за десять хвилин забив двічі та мало не врятував Динамо від ганьби в Лізі Європи: відео

Цей результат остаточно залишив Динамо на четвертому місці в групі. Відтак команда не зуміла навіть пробитися до плей-офф Ліги конференцій, і після наступного матчу проти Фенербахче закінчить виступи в єврокубках цього сезону.

Перший гол Динамо пропустило в середині першого тайму, коли відзначився Альтман. Він забив ударом боковими ножицями після навісу з флангу. В УЄФА це взяття воріт і назвали голом тижня в Лізі Європи.

Відео голу Альтмана у ворота Динамо

До слова, Альтман в цьому матчі оформив дубль. І опинився серед претендентів на звання гравця тижня в Лізі Європи.