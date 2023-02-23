Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи: суперники, дати матчів та жеребкування

У четвер, 23 лютого, стануть відомі усі команди, які продовжать боротьбу за єврокубковий трофей Ліги Європи. Серед претендентів на вихід у 1/8 ЛЄ є один представник України – донецький Шахтар.

У 1/8 фіналу Ліги Європи вже забронювали собі місця вісім переможців групового етапу турніру, пише 24 канал. Ще 8 команд визначаться у стикових матчах. Серед претендентів на вихід у наступний раунд змагань є один представник України – донецький Шахтар.

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У стикових матчах, або 1/16 фіналу зустрічаються команди, які посіли другі місця у своїх групах ЛЄ, а також ті, хто посів третє місце в групах Ліги чемпіонів. Переможці виходять до 1/8 ЛЄ.

У жеребкуванні 1/8 фіналу, яке відбудеться 24 лютого, 8 переможців груп будуть сіяними, а 8 команд, що вийшли через стикові матчі – несіяними. Сіяні команди в наступному раунді плей-офф зіграють з несіяними. Сіяна команда грає вдома у матчі-відповіді. Команди з однієї асоціації не можуть грати між собою.

Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи з першого місця в групі

Арсенал (Англія)

Фенербахче (Туреччина)

Бетіс (Іспанія)

Рояль Уніон (Бельгія)

Реал Сосьєдад (Іспанія)

Феєнорд (Нідерланди)

Фрайбург (Німеччина)

Ференцварош (Угорщина)

Хто вийшов переможцем стикових матчів Ліги Європи

19:45. Мідтьюлланд – Спортінг Л

19:45. Монако – Байєр

19:45. Нант – Ювентус

19:45. ПСВ Ейндховен – Севілья

22:00. Манчестер Юнайтед – Барселона

22:00. Ренн – Шахтар Донецьк

22:00. Рома – РБ Зальцбург

22:00. Уніон Берлін – Аякс

24 лютого відбудеться жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи. Перші матчі відбудуться 9 березня 2023 року, матчі-відповіді – 16 березня.

Жеребкування 1/4 фіналу ЛЄ відбудеться 17 березня 2023 року.