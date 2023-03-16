Хто вийшов в 1/4 фіналу Ліги Європи: суперники, дати матчів та жеребкування

У четвер, 16 березня, стали відомі всі учасники чвертьфіналів Ліги Європи сезону 2022/23. Вісім команд продовжать боротьбу за почесний трофей.

Єврокубкові турніри сезону 2022/23 вийшли на фінішну пряму. Стали відомі вісім учасників чвертьфінальних поєдинків Ліги Європи.

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На жаль, єдиний представник України вибув з турніру на стадії 1/8 фіналу Ліги Європи. Донецький Шахтар ганебно програв нідерландському Феєнорду з рахунком 1:7 і за сумою двох матчів поступився дорогою команді Арне Слота. Далі турнір продовжиться без учасника від України.

Всі результати 1/8 фіналу:

Фенербахче (Туреччина) – Севілья (Іспанія) 0:2 / 1:0

Фрайбург (Німеччина) – Ювентус (Італія) 0:1 / 0:2

Бетіс (Іспанія) – Манчестер Юнайтед (Англія) 1:4 / 0:1

Феєнорд (Нідерланди) – Шахтар (Україна) 1:1 / 7:1

– Шахтар (Україна) Сен-Жілуаз (Бельгія) – Уніон (Німеччина) 3:3

Ференцварош (Угорщина) – Баєр (Німеччина) 0:2

Арсенал (Англія) – Спортінг (Португалія) 2:2

Реал Сосьєдад (Іспанія) – Рома (Італія) 0:2

Хто вийшов в 1/4 фіналу:

Феєнорд (Нідерланди)

Ювентус (Італія)

Манчестер Юнайтед (Англія)

Севілья (Іспанія)

Жеребкування чвертьфінальних та півфінальних пар Ліги Європи відбудеться 17 березня. Перші чвертьфінальні матчі відбудуться 13 квітня 2023 року, матчі-відповіді – 20 квітня. Володар Ліги Європи визначиться 31 травня на стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті.