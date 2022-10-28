3 клуби гарантовано вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи: хто може уникнути матчу з Барселоною

У четвер, 27 жовтня, відбулись усі 16 матчів 5-го туру групового раунду Ліги Європи-2022/2023. Визначились перші учасники плей-офф другого за престижністю єврокубкового турніру.

Вже 10 клубів точно вийшли зі своїх груп та продовжують боротьбу у Лізі Європи-2022/2023. Найбільша інтрига залишається у групі F, де на вихід претендують одразу чотири команди. Однак наразі лише 3 команди гарантували собі боротьбу в 1/8 фіналу Ліги Європи, пише 24 канал.

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З Ліги чемпіонів у Лігу Європи вже понизились два іспанські клуби – Барселона та Севілья.

Також свої виступи у єврокубках може продовжити донецький Шахтар. Хоча "гірники" ще мають шанс на вихід у плей-офф Ліги чемпіонів. Все визначиться в останньому турі, у якому донеччани зіграють проти РБ Лейпцига.

Динамо після нічиєю 3:3 з АЕКом із Ларнаки вже остаточно вилетіло з єврокубків. Кияни навіть не пройшли у плей-офф Ліги конференцій, де вже точно зіграє Дніпро-1.

Клуб, які вийшли з групи у Лізі Європи

Арсенал

ПСВ

Фенербахче

Ренн

Бетіс (одразу в 1/8 фіналу)

Сент-Жилуаз (одразу в 1/8 фіналу)

Реал Сосьєдад

Манчестер Юнайтед

Фрайбург (одразу в 1/8 фіналу)

Ференцварош

Доля учасників, які вийдуть із груп, ще визначається у групах:

С – Лудогорець або Рома

D – Уніон або Спортинг Брага

F – Лаціо, Штурм, Феєнорд та Мідтьюлланн

G – Карабах або Нант

Н – Монако або Трабзонспор

8 клубів, які посідають другі місця у своїх групах у Лізі Європи зіграють у стикових матчах. Їх суперниками стануть клуби, які посіли треті позиції, та вилетіли з Ліги чемпіонів. Жеребкування відбудеться 7 листопада.

Матч останнього 6-го туру групового раунду Ліги Європи відбудуться 3 листопада.