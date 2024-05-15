Третя бронза в історії: Кривбас забезпечив собі місце в Лізі Європи 2024-2025
Команда Юрія Вернидуба достроково гарантувала собі бронзові нагороди в УПЛ. Це дозволило Кривбасу втретє в історії потрапити у єврокубки.
Кубок України 2023-2024 підійшов до завершення. У фінальному матчі у Рівному переможцем турніру став донецький Шахтар, який переграв Ворсклу з рахунком 2:1, пише 24 Канал.
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Третій захід Кривбасу
Таким чином, путівка у Лігу Європи від України стала вакантною, адже Шахтар вже забезпечив собі вихід у Лігу чемпіонів. Тож місце у другому за рангом єврокубка отримає бронзовий призер УПЛ.
За два тури до фінішу третє місце в чемпіонаті України забезпечив собі криворізький Кривбас. Підопічні Вернидуба випереджають Дніпро-1 на шість очок та мають перевагу за особистими зустрічами.
Для Кривбасу це вже третя бронза чемпіонату в історії. Раніше криворіжці ставали третіми у 1999 та 2000 роках. У Лізі Європи "червоно-білі" стартуватимуть з третього кваліфікаційного раунду.
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Для проходу в основну стадію Кривбасу необхідно буде пройти двох суперників. Якщо криворіжці вилетять у третьому раунді відбору, то потраплять у раунд плей-оф Ліги конференцій. Тоді для потрапляння в основний турнір треба все одно буде пройти одного опонента.
Кривбас в єврокубках:
- для Кривбаса це буде третій сезон в єврокубках
- минулій два рази криворіжці виступали в Кубку УЄФА
- у сезоні 1999-2000 команда пройшла азербайджанський Шамкир (3:0, 2:0), але у другому колі вилетіла від Парми (0:3, 2:3)
- у свою чергу Кубок УЄФА 2000-2001 завершився для Кривбаса вже на першій стадії
- криворіжці двічі поступились французькому Нанту (0:1, 0:5)
- свого першого суперника у сезоні 2024-2025 Кривбас дізнається 22 липня