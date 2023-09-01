Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу

1 вересня 2023, 14:22
Читать новость на русском

В Лізі Європи визначилися команди, які зіграють на груповому етапі. 1 вересня відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2023/2024.

В Лізі Європи виступлять 32 команди. Жоден український клуб не зумів пробитися до групового етапу. Дніпро-1 програв у третьому раунді кваліфікації, а Зоря – у раунді плей-офф.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Усі команди перед жеребкуванням поділили на чотири кошики відповідно до їх рейтингів.

Під час жеребкування в кожну групу потрапляли по одній команді з кожного кошика. Чи не єдине обмеження під час жеребкування – в одну групу не могли потрапити команди з одного чемпіонату. А також якщо в Лізі Європи виступають дві команди з однієї країни, то вони потрапляли в різні половини – одна команда могла потрапити в групу A, B, C чи D, то інша – в одну з груп E, F, G чи H.

Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи

  • Група A: Вест Хем, Олімпіакос, Фрайбург, Бачка Топола
  • Група B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК (Афіни)
  • Група C: Рейнджерс, Бетіс, Спарта, Аріс
  • Група D: Аталанта, Спортінг, Штурм, Ракув
  • Група E: Ліверпуль, ЛАСК, Уніон Сен-Жилуаз, Тулуза
  • Група F: Вільярреал, Ренн, Маккабі (Хайфа), Панатінаїкос
  • Група G: Рома, Славія, Шериф, Серветт
  • Група H: Баєр, Карабах, Мольде, Гакен

Перший тур групового етапу зіграють 21 вересня. 

Автор: Ігор Саджениця