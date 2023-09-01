Ліга Європи: результати жеребкування групового етапу
В Лізі Європи визначилися команди, які зіграють на груповому етапі. 1 вересня відбулося жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 2023/2024.
В Лізі Європи виступлять 32 команди. Жоден український клуб не зумів пробитися до групового етапу. Дніпро-1 програв у третьому раунді кваліфікації, а Зоря – у раунді плей-офф.
До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу
Усі команди перед жеребкуванням поділили на чотири кошики відповідно до їх рейтингів.
Під час жеребкування в кожну групу потрапляли по одній команді з кожного кошика. Чи не єдине обмеження під час жеребкування – в одну групу не могли потрапити команди з одного чемпіонату. А також якщо в Лізі Європи виступають дві команди з однієї країни, то вони потрапляли в різні половини – одна команда могла потрапити в групу A, B, C чи D, то інша – в одну з груп E, F, G чи H.
Результати жеребкування групового етапу Ліги Європи
- Група A: Вест Хем, Олімпіакос, Фрайбург, Бачка Топола
- Група B: Аякс, Марсель, Брайтон, АЕК (Афіни)
- Група C: Рейнджерс, Бетіс, Спарта, Аріс
- Група D: Аталанта, Спортінг, Штурм, Ракув
- Група E: Ліверпуль, ЛАСК, Уніон Сен-Жилуаз, Тулуза
- Група F: Вільярреал, Ренн, Маккабі (Хайфа), Панатінаїкос
- Група G: Рома, Славія, Шериф, Серветт
- Група H: Баєр, Карабах, Мольде, Гакен
Перший тур групового етапу зіграють 21 вересня.