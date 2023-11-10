Поразка Ліверпуля та дебютний гол українця Таловєрова: результати 4 туру Ліги Європи
У четвер, 9 листопада, відбуваються одразу 16 поєдинків 4-го туру групового раунду ліги Європи-2023/2024. Не обійшлось у цьому турі без сенсацій та голу від українського футболіста.
Україна немає свого представника у Лізі Європи, але не залишається непоміченою. Одразу у трьох європейських клубах виступають українці, повідомляє 24 Канал.
Варто побачити Надихнув виклик Реброва: дебютант збірної України забив у Лізі Європи – яскраве відео
Виступи українців у Лізі Європи
Мова йде Владислава Кочергіна (Ракув), Максима Таловєрова із ЛАСКа та голкіпера Шерифа Максима Коваля.
Не обійшлось у цьому турі і без голу від одного з українців. Максим Таловєров яскраво відсвяткував дебютний виклик у збірну України Сергія Реброва. 23-річний футболіст вийшов у старті ЛАСКа та у першому таймі подвоїв перевагу господарів поля 2:0. Таловєров найкраще зіграв на другому поверсі після розіграшу кутового та забив свій перший гол у футболці австрійського клубу.
Щодо українського воротаря Коваля, то Максим двічі пропустив від Серветта, а поєдинок закінчився виїзною поразкою Шерифа 2:1. Хоча його команда забила у власні ворота, а на наприкінці поєдинку ще й отримала два вилучення.
Кочергін вийшов у старті Ракува, але вилучення вже на 12-й хвилині зламало гру для гостей. Владислав провів на полі 62 хвилини та був замінений на Ледермана. Спортінг у кожному з таймів засмутив голкіпера та здобув перемогу 2:1.
Аякс – Брайтон 0:2
Голи: Фаті, 15, Адінгра, 53
Аякс – Брайтон: відеоогляд матчу
Карабах – Баєр 0:1
Гол: Боніфейс, 90+3 (п)
Відеоогляд зустрічі Карабах – Баєр
ЛАСК – Рояль Уніон 3:0
Голи: Хорват, 25, Таловєров, 45+4, Жуль, 77
Відеоогляд гри ЛАСК – Рояль Уніон
Маккабі Хайфа – Вільярреал 1:2
Голи: Сек, 32 – Баена, 83, Серлот, 87
Нереалізований пенальті: Трігерос, 38 (Вільярреал)
Маккабі Хайфа – Вільярреал: відеоогляд матчу
Ренн – Панатінаїкос 3:1
Голи: Рідер, 9, Салах, 65, Бла, 70 (п) – Йоаннідіс, 34
Вилучення: Белосян, 33 (Ренн)
Ренн – Панатінаїкос: відеоогляд матчу
Серветт – Шериф 2:1
Голи: Северен, 12 (авт), Рульє, 84, Бедія, 90 (п)
Вилучення: Зоурі, 90+1, Кікі, 90+8 (обидва – Шериф)
Серветт – Шериф: відеоогляд поєдинку
Славія Прага – Рома 2:0
Голи: Юречко, 50, Масопуст, 74
Відеоогляд матчу Славія Прага – Рома
Тулуза – Ліверпуль 3:2
Голи: Доннум, 36, Даллінга, 58, Кассерес, 74 (авт.), Магрі, 76 – Діогу Жота, 89
Тулуза – Ліверпуль: відеоогляд матчу
Аталанта – Штурм 1:0
Голи: Дьїмсіті, 50
Аталанта – Штурм: відеоогляд матчу
Бетіс – Аріс 4:1
Голи: Іглесіас, 34, Руїбаль, 64, Рока, 79, Ез Абде, 90+5 – Браун, 84
Відеоогляд матчу Бетіс – Аріс
Вест Хем – Олімпіакос 1:0
Гол: Пакета, 75
Вест Хем – Олімпіакос: відеоогляд гри
Геккен – Молде 1:3
Голи: Хрстич, 65 – Гульбрандсен, 16, Еріксен, 24, 86
Відеоогляд матчу Геккен – Молде
Рейнджерс – Спарта Прага 2:1
Голи: Данілу, 12, Кентвелл, 20 – Гараслін, 77
Рейнджерс – Спарта Прага: відеоогляд
Спортінг – Ракув 2:1
Голи: Гонсалвеш, 14 (п), 52 (п) – Рундич, 71
Вилучення: Раковіцан (Ракув), 13
Відеоогляд Спортінг – Ракув
Фрайбург – Бачка-Топола 5:0
Голи: Рель, 24, Еггештайн, 56, Вайсгаупт, 69, Адаму, 80, Доан, 90+2
Відеоогляд Фрайбург – Бачка-Топола
АЕК – Марсель 0:2
Голи: Мбемба, 25, Сарр, 90+3
АЕК – Марсель: відеоогляд зустрічі