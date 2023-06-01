Севілья всьоме стала переможницею Ліги Європи: відеоогляд матчу з Ромою

Іспанський клуб зумів продовжити свою магію та вкотре виграти вирішальний матч за другий за значущістю єврокубок. Перемогти підопічних Жозе Моуріньо дозволила серія пенальті.

В угорському Будапешті визначився перший володар єврокубка у сезоні 2022-2023. У фіналі Ліги Європи зійшлись Рома та Севілья, пише 24 канал.

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В основний час команди обмінялись голами, хоча де-факто обидва м'ячі забили гравці Роми. Дібала відкрив рахунок, але Манчіні забив автогол після перерви. Тому, як і два минулі вирішальні поєдинки ЛЄ, гра затягнулась на 120 хвилин та серію пенальті.

Рома не зламала магію Севільї

У підсумку переможцем Ліги Європи стала Севілья, яка була більш успішною в "лотереї". У її складі ніхто схибив, тоді як за Рому не забили Манчіні та Ібаньєз . Для Севільї це вже сьомий Кубок УЄФА в історії, що є рекордом для цього турніру.

Раніше андалусійці долали у вирішальних матчах Мідлсбро (2006), Еспаньол (2007), Бенфіку (2014), Дніпро (2015), Ліверпуль (2016) та Інтер (2020). Крім того, "нервьоненсе" вийшли у Лігу чемпіонів, де при жеребкуванні опиняться у першому кошику.

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Жозе Моуріньо знов повз Лігу чемпіонів

А ось Ромі поразка у фіналі Ліги Європи не дозволила отримати перепустку в головний турнір Європи. Через чемпіонат підопічні Моуріньо цього зробити не змогли, тому зіграють у Лізі Європи або Лізі конференцій.

Крім того, Жозе Моуріньо вперше програв у фіналі єврокубка. Раніше "Особливий" брав Кубок УЄФА на чолі Порту у 2003 році, а також Манчестер Юнайтед – у 2017-му. Також були Ліга чемпіонів з Порту (2004) та Інтером (2010), а також Ліга конференцій з Ромою (2022).

Відеоогляд матчу Севілья – Рома: