Непрості перемоги Ліверпуля та Роми: всі результати 1 туру Ліги Європи 2023-2024

Європейські клуби розпочали боротьбу за другий за рангом єврокубок. Вашій увазі - все результати та огляди матчів стартового туру змагання.

Стартував новий сезон у Лізі Європи 2023-2024. Минулого розіграшу переможцем стала Севілья, яка у фіналі в серії пенальті здолала Рому, пише 24 канал.

До теми Анонс Ліги Європи 2023-2024: що треба знати про новий розіграш єврокубка

У першому турі відбулось 16 матчів. Головний фаворит Ліги Європи Ліверпуль не без проблем переграв на виїзді ЛАСК. Юрген Клопп вирішив дати відпочинок низці гравців основи.

Також свою гру виграв і фіналіст минулої ЛЄ Рома. Команда Жозе Моуріньо переграла на виїзду Шериф, за який виступає український воротар Максим Коваль.

ГРУПА A

Вест Хем – Бачка-Топола

Олімпіакос – Фрайбург

ГРУПА B

Брайтон – АЕК Афіни

Аякс – Марсель

ГРУПА С

Рейнджерс – Бетіс

Спарта – Аріс Лімасол

ГРУПА D

Аталанта – Ракув

Штурм – Спортінг

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ГРУПА E

ЛАСК – Ліверпуль 1:3 (Флекер, 14 – Нуньєс, 56 (пен), Луїс Діас, 63, Салах, 88)

Юніон Сен-Жиллуаз – Тулуза 1:1 (Амура, 69 – Даллінга, 45+3 (пен))

ГРУПА F

Ренн – Маккабі Хайфа 3:0 (Блас, 1, Трюффер, 31, Йилдирим, 55)

(Блас, 1, Трюффер, 31, Йилдирим, 55) Панатінаїкос – Вільярреал 2:0 (Йоаннідіс, 38, Шпорар, 78)

ГРУПА G

Шериф – Рома 1:2 (Товар, 57 – Паредес, 45+4, Лукаку, 65)

(Товар, 57 – Паредес, 45+4, Лукаку, 65) Серветт – Славія 0:2 (Масопуст, 32, Огбу, 59)

ГРУПА H

Баєр – Хеккен 4:0 (Вірц, 10, Адлі, 16, Боніфейс, 66, Гофманн, 70)