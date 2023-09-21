Непрості перемоги Ліверпуля та Роми: всі результати 1 туру Ліги Європи 2023-2024
Європейські клуби розпочали боротьбу за другий за рангом єврокубок. Вашій увазі - все результати та огляди матчів стартового туру змагання.
Стартував новий сезон у Лізі Європи 2023-2024. Минулого розіграшу переможцем стала Севілья, яка у фіналі в серії пенальті здолала Рому, пише 24 канал.
До теми Анонс Ліги Європи 2023-2024: що треба знати про новий розіграш єврокубка
У першому турі відбулось 16 матчів. Головний фаворит Ліги Європи Ліверпуль не без проблем переграв на виїзді ЛАСК. Юрген Клопп вирішив дати відпочинок низці гравців основи.
Також свою гру виграв і фіналіст минулої ЛЄ Рома. Команда Жозе Моуріньо переграла на виїзду Шериф, за який виступає український воротар Максим Коваль.
ГРУПА A
- Вест Хем – Бачка-Топола
- Олімпіакос – Фрайбург
ГРУПА B
- Брайтон – АЕК Афіни
- Аякс – Марсель
ГРУПА С
- Рейнджерс – Бетіс
- Спарта – Аріс Лімасол
ГРУПА D
- Аталанта – Ракув
- Штурм – Спортінг
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ГРУПА E
- ЛАСК – Ліверпуль 1:3 (Флекер, 14 – Нуньєс, 56 (пен), Луїс Діас, 63, Салах, 88)
- Юніон Сен-Жиллуаз – Тулуза 1:1 (Амура, 69 – Даллінга, 45+3 (пен))
ГРУПА F
- Ренн – Маккабі Хайфа 3:0 (Блас, 1, Трюффер, 31, Йилдирим, 55)
- Панатінаїкос – Вільярреал 2:0 (Йоаннідіс, 38, Шпорар, 78)
ГРУПА G
- Шериф – Рома 1:2 (Товар, 57 – Паредес, 45+4, Лукаку, 65)
- Серветт – Славія 0:2 (Масопуст, 32, Огбу, 59)
ГРУПА H
- Баєр – Хеккен 4:0 (Вірц, 10, Адлі, 16, Боніфейс, 66, Гофманн, 70)
- Карабах – Мельде 1:0 (Леандру Андраде, 56)