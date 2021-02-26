Результати всіх матчів Ліги Європи 25 лютого: відео

26 лютого 2021 , 00:01
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

У четвер, 25 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Результати та відео голів – в огляді Спорт 24.

Арсенал – Бенфіка 3:2 (4:3 за сумою двох матчів)

Голи: Абамеянг, 21, 87, Тірні, 67 – Гонсалвеш, 43, Сілва, 61

Відеоогляд матчу Арсенал – Бенфіка

Варто побачити Як перекладина та штанга врятували Шахтар від пропущеного голу від Маккабі: відео

Аякс – Лілль 2:1 (4:2 за сумою двох матчів)

Голи: Классен, 15, Нерес, 88 – Язіджі, 78 (пен)

Вільярреал – Зальцбург 2:1 (4:1 за сумою двох матчів)

Голи: Морено, 40, 89 (пен) – Беріга, 17

Хоффенхайм – Мольде 0:2 (3:5 за сумою двох матчів)

Голи: Улланд-Андерсен, 20, 90+5

Наполі – Гранада 2:1 (2:3 за сумою двох матчів)

Голи: Зелінскі, 3, Руїс, 59 – Монторо, 25

Рейнджерс – Антверпен 5:2 (9:5 за сумою двох матчів)

Голи: Морелос, 9, Паттерсон, 46, Кент, 55, Барішич, 79 (пен), Іттен, 90+2 (пен) – Рафаелов, 32, Ламкель, 57

Шахтар – Маккабі Тель-Авів 1:0 (3:0 за сумою двох матчів)

Гол: Мораес, 67 (пен)

Відеоогляд матчу Шахтар – Маккабі

Баєр Леверкузен – Янг Бойз 0:2 (3:6 за сумою двох матчів)

Голи: Сібачо, 48, Фасснахт, 86

Брюгге – Динамо Київ 0:1 (1:2 за сумою двох матчів)

Гол: Буяльський, 83

Динамо Загреб – Краснодар 1:0 (4:2 за сумою двох матчів)

Гол: Оршич, 31

Лестер – Славія Прага 0:2 (0:2 за сумою двох матчів)

Голи: Провод, 49, Сіма, 79

Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад 0:0 (4:0 за сумою двох матчів)

Нереалізований пенальті: Оярсабаль, 14 (Реал Сосьєдад)

Мілан – Црвена Звезда 1:1 (3:3 за сумою двох матчів, прохід Мілану)

Голи: Кессі, 9 (пен) – Фарду Бен, 24
Вилучення: Гобельїч, 70 (Црвена Звезда)

ПСВ – Олімпіакос Пірей 2:1 (4:5 за сумою двох матчів)

Голи: Захаві, 23, 44 – Кока, 88

Рома – Брага 3:1 (5:1 за сумою двох матчів)

Голи: Джеко, 24, Перес, 75, Майораль, 90+1 – Крістанте, 88 (авт)
Нереалізований пенальті: Пеллегріні, 72 (Рома)