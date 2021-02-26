Результати всіх матчів Ліги Європи 25 лютого: відео

Джерело:24 канал
У четвер, 25 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи. Результати та відео голів – в огляді Спорт 24.
Голи: Абамеянг, 21, 87, Тірні, 67 – Гонсалвеш, 43, Сілва, 61
Відеоогляд матчу Арсенал – Бенфіка
Варто побачити Як перекладина та штанга врятували Шахтар від пропущеного голу від Маккабі: відео
Голи: Классен, 15, Нерес, 88 – Язіджі, 78 (пен)
Голи: Морено, 40, 89 (пен) – Беріга, 17
Голи: Улланд-Андерсен, 20, 90+5
Голи: Зелінскі, 3, Руїс, 59 – Монторо, 25
Голи: Морелос, 9, Паттерсон, 46, Кент, 55, Барішич, 79 (пен), Іттен, 90+2 (пен) – Рафаелов, 32, Ламкель, 57
Гол: Мораес, 67 (пен)
Відеоогляд матчу Шахтар – Маккабі
Голи: Сібачо, 48, Фасснахт, 86
Гол: Буяльський, 83
Гол: Оршич, 31
Голи: Провод, 49, Сіма, 79
Нереалізований пенальті: Оярсабаль, 14 (Реал Сосьєдад)
Голи: Кессі, 9 (пен) – Фарду Бен, 24
Вилучення: Гобельїч, 70 (Црвена Звезда)
Голи: Захаві, 23, 44 – Кока, 88
Голи: Джеко, 24, Перес, 75, Майораль, 90+1 – Крістанте, 88 (авт)
Нереалізований пенальті: Пеллегріні, 72 (Рома)