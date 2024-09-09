Роналду встановив новий рекорд у матчі Ліги націй: що підкорилось зірці Португалії

Чимало футболістів після 30 років втрачають свою форму та вирішують завершити професійну кар'єру, але це не стосується Кріштіану Роналду. Легендарний португальський нападник знову встановив новий рекорд.

Кріштіану Роналду, капітан збірної Португалії та Аль-Насра, у матчі Ліги націй проти Шотландії, відзначився переможним голом. Як виявилось цей забитий м'яч португальця став рекордним в історії футболу.

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Роналду врятував збірну Португалії

У рамках другого туру групового етапу Ліги націй, збірна Португалії зустрічалась у домашньому поєдинку з Шотландією. Підопічні Роберто Мартінеса вже на 7-й хвилині програвали з рахунком 0:1, завдяки голу Скотта Мактомінея.

Перший тайм завершився з мінімальною перевагою шотландців. Після чого наставник португальців по перерві випустив на поле Кріштіану Роналду.

Цікаво. Кріштіану Роналду, 5 лютого 2025 року, виповнюється 40 років. Неперевершений португалець єдиний гравець, який брав участь на Євро-2004 та ще не завершив кар'єру.

На 54-й хвилині Бруно Фернандеш відзначився у воротах Шотландії та зрівняв рахунок. За 2 хвилини до кінця гри Кріштану Роналду, завдяки свої фантастичній реакції замкнув передачу Нуно Мендеша та вирвав перемогу для своєї збірної.

Відеоогляд матчу Португалія – Шотландія:

У підсумку португальский нападник став першим гравцем в історії футболу, який забив у ворота 48 різних збірних. Нагадаємо, що нещодавно Кріштіану у першому турі Ліги націй проти Хорватії відзначився 900-голом у кар'єрі, який теж став рекордним.