Спробуємо показати найкращий футбол, – Качараба поділився очікуваннями перед грою з Шотландією

Вже 27 вересня визначиться, чи зможе Україна підійнятись у дивізіон "А" в Лізі націй. Це стане відомо в очній зустрічі з Шотландією.

Качараба: Всі готуються серйозно

Для цього "синьо-жовтим" потрібно лише перемагати шотландців у Кракові. Адже наразі різниця складає два очки на користь суперника України.

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Тарас Качараба прокоментував переліт у Польщу, крайній матч проти Вірменії та очікує палкої підтримки трибун у Кракові.

Після перельоту у Польщу на збірну України чекало відновне тренування для тих, хто виходив на футбольне поле у матчі проти вірменів. Поза тренувальним процесом українські футболісти будуть продовжувати відновлюватись та заліковувати свої болячки.

На думку захисника, перша частина гри з Вірменією була нервовою, адже на команду тиснув результат. Але у другій 45-хвилинці вдалось забити та перемогти. Гра була під контролем українців.

"Чекаємо повний стадіон та хорошу підтримку"

Попереду у "синьо-жовтих" вирішальна зустріч у дивізіоні "В" проти шотландців. Тренерський штаб буде обирати склад, відштовхуючись від функціонального стану гравців. Команда сподівається на позитивний результат у Кракові.

Тренери будуть дивитись, хто свіжіший та хто підійде до матчу в оптимальних кондиціях. Ми ще маємо час підготуватися. Всі готуються серйозно, і сподіваємось на хорошу гру та позитивний результат. Знаємо, що у Польщі багато наших уболівальників і тому очікуємо, що прийде якнайбільше глядачів. Чекаємо на повний стадіон та хорошу підтримку з боку наших уболівальників. А ми з нашого боку намагатимемося показати найкращий футбол і результат,

– сказав Качараба.

Нагадаємо, що Качараба відіграв увесь поєдинок проти Вірменії, який закінчився розгромною перемогою України з рахунком 0:5.

Матч Ліги націй Україна – Шотландія відбудеться 27 вересня. Початок вирішальної зустрічі о 21:45.