Від Албанії до Албанії: став відомий календар матчів України у Лізі націй

Команда Сергія Реброва зіграє у дивізіоні В Ліги націй проти Чехії, Албанії та Грузії. Свій шлях збірна України почне проти балканської збірної і нею ж його завершить.

У четвер, 8 лютого, збірна України з футболу дізналась суперників по Ліз націй 2024-2025. Команда Сергія Реброва виступатиме у другому за силою дивізіоні В.

До теми З ким гратиме команда Реброва: збірна України дізналася суперників у Лізі націй

Календар матчів України

"Синьо-жовті" потрапили у перший квартет, де змагатимуться із Чехією, Албанією та Грузією. Тим часом, УАФ оголосила календар матчів збірної України в Лізі націй. Всі зустрічі пройдуть восени цього року.

Команда Реброва почне свій шлях із номінально домашнього матчу проти Албанії і завершить його проти того ж суперника вже на виїзді. Всі зустрічі, крім гостьової проти Грузії, розпочинатимуться о 21:45 за київським часом.

7 вересня, 21:45 . Україна – Албанія

. Україна – Албанія 10 вересня, 21:45 . Чехія – Україна

. Чехія – Україна 11 жовтня, 21:45 . Україна – Грузія

. Україна – Грузія 14 жовтня, 21:45 . Україна – Чехія

. Україна – Чехія 16 листопада, 19:00 . Грузія – Україна

. Грузія – Україна 19 листопада, 21:45. Албанія – Україна

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Формат Ліги націй

Переможець квартету напряму вийде в Лігу А, тоді як віцечемпіон побореться за підйом в класі у стикових матчах проти третіх місць елітного дивізіону.

Якщо наша команда посяде третє місце, то зіграє в аналогічному плей-оф, але за збереження місця в дивізіоні В. А ось в разі останнього місця Україна напряму вилетить в Лігу С.

Відзначимо, що у березні на команду Сергія Реброва чекатимуть важливі матчі плей-оф за вихід на Євро-2024. 21 числа наша команда гратиме на виїзді з Боснією і Герцеговиною. В разі успіху Україна посперечається за путівку на турнір з Ізраїлем або Ісландією.