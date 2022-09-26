Успіх Хорватії, ганьба Франції, спасіння Польщі: відео голів 25 вересня в Лізі націй
Підопічні Златко Даліча та Луї ван Гаала стали першими фіналістами третього розіграшу Ліги націй. У свою чергу Австрія та Уельс понизились у класі.
Данія – Франція 2:0
Голи: Дольберг, 34, Сков Ольсен, 39.
У неділю стартували матчі 6 туру Ліги націй. У двох групах дивізіону А визначились переможці, які прослідували до "фіналу чотирьох", пише 24 канал.
До теми Матч за перше місце в Лізі націй: Україна прагне реваншу, але Шотландія їде за перемогою
В першому квартеті давно втратила шанси на перемогу Франція. Команда Дідьє Дешама набрала 5 балів і боролась із Австрією за можливість не вилетіти в Лігу В.
Для цього "Ле Бле" треба було переграти Данію, але чемпіони світу вже вдруге у цій Лізі націй поступились скандинавам. Обидва голи були забиті до перерви, особливо красивим вийшов другий м'яч у виконанні Скова Ольсена.
Відеоогляд матчу Данія – Франція:
Австрія – Хорватія 1:3
Голи: Баумгартнер, 9 – Модрич, 6, Лівая, 69, Ловрен, 72.
Втім, Франція все ж зберегла прописку в еліті, оскільки у паралельному матчі Австрія поступилась хорватам. Команди обмінялись голами до перерви.
А у другому таймі балканці вдало скористались розладом у захисті господарів та вирвали перемогу. Це дозволило підопічним Даліча виграти свою групу та пройти у "фінал чотирьох".
Відеоогляд матчу Австрія – Хорватія:
Турнірна таблиця групи А1:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Хорватія
|4
|1
|1
|8-6
|13
|2
|Данія
|4
|0
|2
|9-5
|12
|3
|Франція
|1
|2
|3
|5-7
|5
|4
|Австрія
|1
|1
|4
|6-10
|4
Нідерланди – Бельгія 1:0
Гол: ван Дейк, 73.
Також туди потрапили і голандці, які впевненно виграли групу 4. Команді ван Гаала достатньо було в останньому турі не програти розгромно Бельгії.\
Читайте також Роналду розбили ніс на футбольному полі: відео кривавого інциденту
Втім, "Ораньє" подарували радість своїм вболівальникам і здобули мінімальну перемогу. Єдиний гол на свій рахунок записав ван Дейк, точно пробивши головою після кутового.
Відеоогляд матчу Нідерланди – Бельгія:
Уельс – Польща 0:1
Гол: Свідерскі, 58.
В той же час Уельсу доведеться понизитись у класі. Підопічні Роба Пейджа вдруге за турнір програли полякам, які були їх прямим конкурентом за виживання.
Відеоогляд матчу Уельс – Польща:
Турнірна таблиця групи А4:
|МІСЦЕ
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Нідерланди
|5
|1
|0
|14-6
|16
|2
|Бельгія
|3
|1
|2
|11-8
|10
|3
|Польща
|2
|1
|3
|6-12
|7
|4
|Уельс
|0
|1
|5
|6-11
|1