Ліга націй: Нідерланди сильніше поляків, перемоги Франції та Хорватії – відео

Нідерландці та хорвати дуже близькі до потрапляння у "Фінал чотирьох" Ліги націй. А ось чинні чемпіони французи вже не захистять трофей і мають ще подумати, як не вилетіти в Лігу В.

У четвер пройшли перші матчі 5 туру Ліги націй 2022-2023. Особлива увага була прикута до дивізіону А, де гралось чотири матчі, пише 24 канал.

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Польща – Нідерланди 0:2

Голи: Гакпо, 13, Бергвейн, 60.

Центральною вважалась зустріч між поляками та нідерландцям, однак інтриги не вийшло. Нідерланди забили по голу в кожному із таймів і здобули комфортну перемогу над Левандовським і Ко.

Відеоогляд матчу Польща – Нідерланди:

Цей результат майже гарантує підопічним ван Гаала путівку у "Фінал чотирьох". Завадити може Бельгія, яка сьогодні переграла Уельс (2:1) і відстає на три бали.

Бельгія – Уельс 2:1

Голи: Де Брюйне, 10, Батшуаї, 37 – Мур, 50.

Відеоогляд матчу Бельгія – Уельс:

Саме ці суперники зіграють в останньому турі 25 вересня в Амстердамі. Для проходу далі "червоним дияволам" треба вигравати у три м'ячі, адже у першій грі голандці винесли суперника (4:1).

Турнірне положення:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П РМ О 1 Нідерланди 4 1 0 13-6 13 2 Бельгія 3 1 1 11:7 10 3 Польща 1 1 3 5:12 4 4 Уельс 0 1 4 6:10 1

В іншій групі Ліги націй першу перемогу в турнірі здобули французи. Підопічні Дешама здолали вдома Австрію (2:0) і посунули суперника на останнє місце в групі.

Франція – Австрія 2:0

Голи: Мбаппе, 56, Жиру, 68.

Відеоогляд матчу Франція – Австрія:

Щоб не вилетіти в Лігу С, "Ле Бле" достатньо дочекатись осічки австрійців проти Хорватії, або самим здолати Данію. А ось на вихід до "фіналу чотирьох" Франція вже не претендує.

Хорватія – Данія 2:1

Голи: Соса, 49, Маєр, 79 – Еріксен, 77.

Туди потраплять або хорвати, або данці. До 5 туру фаворитами були скандинави, проте команда Хьюлманда поступилась в гостях прямому конкуренту (1:2).

Турнірне положення:

МІСЦЕ КОМАНДА В Н П РМ О 1 Хорватія 3 1 1 5-5 10 2 Данія 3 0 2 7:5 9 3 Франція 1 2 2 5:5 5 4 Австрія 1 1 3 5:7 4

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Хорватія має на очко більше і в разі осічки данців проти французів виграє групу. Також "картаті" продовжать боротьбу за трофей в разі перемоги над Австрією.

Відеоогляд матчу Хорватія – Австрія:

Туреччина – Люксембург – 3:3

Голи: Ундер, 16 (п), Шано, 39 (авт.), Юксек, 87 – Марвін, 9, Сінані, 37, Жерсон, 69

Відеоогляд матчу Туреччина – Люксембург

Литва – Фарерські острови – 1:1

Голи: Слівка, 44 – Андреасен, 22

Відеоогляд матчу Литва – Фарерські острови

Казахстан – білорусь 2:1

Голи: Габишев, 29, Зайнутдинов, 79 – Савицький, 44

Словаччина – Азербайджан – 1:2

Голи: Їрка, 90+3 – Дадашов, 44, Хагверді, 90+5

Відеоогляд матчу Словаччина – Азербайджан

Ліхтенштейн – Андорра – 0:2

Голи: Росас, 4, Сервос, 81

Відеоогляд матчу Ліхтенштейн – Андорра

Латвія – Молдова 1:2

Голи: Ікауніекс, 55 – Ревенко, 26, Ніколаеску, 45

Відеоогляд матчу Литва – Молдова