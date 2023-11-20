УЄФА змінив час початку багатостраждального матчу Ліги конференцій Маккабі – Зоря

Поєдинок 3-го туру Ліги конференцій Маккабі – Зоря був перенесений через напад терористів ХАМАС на Ізраїль. В УЄФА вирішили змістити початок відкладеного матчу.

Номінально домашню зустріч Маккабі Тель-Авів проведе в Сербії. Ізраїльський клуб обрав для матчу стадіон "ТСЦ Арена" в місті Бачка-Топола.

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В УЄФА вирішили змінити час початку поєдинку з 19:45 на 17:30. Дата поєдинку не зазнала змін. Поєдинок 3-го туру Ліги конференцій Маккабі – Зоря відбудеться 25 листопада.

Нагадаємо, що в першому поєдинку суперників перемогу святкував Маккабі. Попри ігрову перевагу, український клуб поступився з рахунком 1:3. Через цю поразку Валерій Кривенцов подав у відставку з посади головного тренера Зоря.

Новим наставником "мужиків" став досвідчений фахівець Юрій Коваль, який перебував на посаді спортивного директора.

Після 3-х зіграних матчів луганці займають третю сходинку в групі В. В активі "чорно-білих" 4 бали. Маккабі випереджає Зорю на 2 очка та посідає 2 місце.