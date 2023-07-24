Динамо та Ворскла дізналися суперників у кваліфікації Ліги конференцій

У кваліфікації Ліги конференцій Україну представлятимуть два клуби - київське Динамо та полтавська Ворскла. Вони дізналися імена суперників, яких їм треба здолати на шляху до групового етапу.

Динамо вперше у своїй історії зіграє у Лізі конференцій. Та команді треба буде розпочати виступ з третього раунду кваліфікації. Ворскла ж в цьому турнірі стартує з другого раунду кваліфікації, і вже знає свого першого суперника – грузинську Ділу.

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24 липня відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації. Під час жеребкування своїх потенційних суперників отримали й два українські клуби.

Динамо під час жеребкування опинилося серед сіяних команд. І їх суперником буде переможець пари Арарат-Арменія (Вірменія) – Аріс (Греція). Перший матч кияни зіграють на виїзді.

Ворскла ж була серед несіяних. І якщо полтавський клуб зуміє здолати Ділу в другому раунді кваліфікації, то далі зіграє проти переможця пари АПОЕЛ (Кіпр) – Войводина (Сербія). Перший матч Ворскла тоді зіграє вдома.

Перші матчі третього раунду кваліфікації ЛК відбудуться 10 серпня. Матчі-відповіді заплановані на 17 серпня.