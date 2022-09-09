Після голу вже було тяжко, – тренер Дніпра-1 про поразку на старті групи Ліги конференцій

Дніпро-1 мінімально поступився АЗ у першому турі групового раунду Ліги конференцій. Тренер дніпрян Валерій Городов прокоментував поразку від нідерландського клубу.

Городов: До гола біля наших воріт практично не було моментів

Наставник дніпровського клубу відзначив кваліфікацію суперника з Нідерландів, який забив єдиний гол у матчі. Автором взяття воріт Дніпра-1 став Дані де Віт. Валерій Городов зауважив, що до пропущеного гола не було жодних моментів біля воріт українського клубу.

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Я вже казав, що наші суперники – це дуже кваліфікована команда. Індивідуальна майстерність їх на високому рівні. До гола біля наших воріт практично не було моментів, але у тому епізоді недопрацювали в обороні захисники. Після голу вже було тяжко. Ми намагалися зробити що не будь в атаці, але не склалося. Ми виграли багато верхових єдиноборств, проте у нас не було підбирань. Це вплинуло на результат,

– розповів тренер Дніпра-1.

Наставник прокоментував гру головного форварда команди Артема Довбика, який цього дня "мовчав". Городов відзначив старання Артема та запевнив, що команда зробить аналіз та буде рухатись далі.

Вже 11 вересня на підопічних Олександра Кучера чекатиме домашній матч УПЛ проти Металіста 1925.