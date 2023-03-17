Ліга конференцій: результати жеребкування чвертьфіналу та півфіналу турніру

В Лізі конференцій відбулося жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу. Відтак команди дізналися імена суперників та дати матчів

До чвертьфіналу Ліги конференцій пробилися нідерландський АЗ Алкмаар, бельгійські Гент та Андерлехт, швейцарський Базель, італійська Фіорентина, польський Лех, французька Ніцца та англійський Вест Хем.

До теми Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів: пари команд та дати матчів

Під час жеребкування не було жодних обмежень. Всі команди опинилися в одному кошику, звідки почергово діставалася кульки з їх іменами. Команду, яку витягли першою, першою і зіграє домашній матч.

Лех – Фіорентина

Гент – Вест Хем

АЗ Алкмаар – Андерлехт

Базель – Ніцца

Матчі чвертьфіналі Ліги конференцій відбудуться 13 та 20 квітня.

Одразу відбулося і жеребкування півфінальних пар. Ці матчі відбудуться 11 та 18 травня.

Лех – Фіорентина / Базель – Ніцца

Гент – Вест Хем / АЗ Алкмаар – Андерлехт

Фінал Ліги конференцій відбудеться 7 червня в Празі. Переможець ЛК отримає пряму путівку на наступний сезон в групу Ліги Європи. Номінальним господарем фіналу буде переможець першого півфіналу