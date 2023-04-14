Вест Хэм грає внічию, розгром Фіорентини,: відео голів та результати 1/4 фіналу Ліги конференцій

Один із фаворитів турніру був близький до поразки у Бельгії, але зміг відстояти нічию. У свою чергу представник Італії не мав проблеми в Познані. Розповідаємо про всі чвертьфінальні матчі Ліги конференцій.

13 квітня настала пора матчів 1/4 фіналу Ліги конференцій. Це всього другий розіграш турніру, минулого року переможцем стала італійська Рома, пише 24 канал.

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Цього сезону римляни грають у Лізі Європи. Натомість одним із фаворитів ЛК став англійський Вест Хем, який в АПЛ бореться за виживання. Команда Девіда Моєса в 1/4 фіналу потрапила на Гент.

Перший поєдинок у Бельгії пройшов під диктовку господарів, які нанесли більше 20-ти ударів у ствір. Правда, першими відзначились лондонці завдяки Інгзу. Гент відповів на початку другого тайму точним ударом Куйперса, але перемогу вирвати не зміг.

Відеоогляд матчу Гент – Вест Хем:

Інший фаворит турніру Фіорентина впевнено розібралась на виїзді із Лехом. Підопічні Італьяно оформили чотири м'ячі ще до середини другого тайму, пропустивши один. Цим "фіалки" де-факто вирішили долю путівки у півфінал.

А ось у інших парах ще є інтрига. Базель зміг вдома зупинити Ніццу. Команда, яка цікавилась Луческу, пропустила першою, але змогла навіть вийти вперед ще до перерви. Втім гол швейцарців у середині другого тайму залишає питання проходу далі відкритим.

У свою чергу кривдник Дніпра-1 голандський АЗ з Алкмара нічого не зміг протиставити на виїзді Андерлехту. Бельгійці забили по голу в кожному із таймі і дали супернику нанести лише один удар у ствір за всю гру.

Всі матчі 1/4 фіналу Ліги конференцій:

Гент – Вест Хем 1:1 (Куйперс, 57 – Інгз, 45+3)

(Куйперс, 57 – Інгз, 45+3) Андерлехт – АЗ 2:0 (Мурільо, 22, Ашімеру, 70)

(Мурільо, 22, Ашімеру, 70) Базель – Ніцца 2:2 (Амдуні, 26, 71 – Моффі, 38, 45+1)

(Амдуні, 26, 71 – Моффі, 38, 45+1) Лех – Фіорентина 1:4 (Велде, 20 – Артур, 4, Гонсалес, 41, Бонавентура, 58, Іконе, 63)

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Матчі-відповіді чвертьфіналів ЛК пройдуть за тиждень, 20 квітня. У півфіналі Фіорентина або Лех зіграють проти Базеля чи Ніцци. У свою чергу Гент або Вест Хем протистоятимуть Андерлехту чи АЗ. Фінал турніру пройде 7 червня у Празі.