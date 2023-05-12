День камбеків у Лізі конференцій: важка перемога Вест Хема та сенсація від Базеля – відеоогляд

Фіорентина несподівано поступилась швейцарцям і тепер має брати реванш на виїзді. Натомість Вест Хем все ж зламав непростиї гостей з Нідерландів.

Вест Хем – АЗ Алкмар 2:1

Голи: Бенрахма, 67 (пен.), Антоніо, 76 – Рейндерс, 42.

В Лізі конференцій наступила стадія 1/2 фіналу, пише 24 канал. До неї дійшли одні з фаворитів турніру Вест Хем та Фіорентина. Перші протистояли колишнім опонентам Дніпра-1 АЗ з Алкмара. Італійцям же випало битися із Базелем.

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Цього сезону АЗ вже створював сенсації. Нідерландці проходили Лаціо у статусі андердога, а також відігравали поразку 0:2 від Андерлехта. Вдалось алкмарцям вразити і лондонський клуб.

Перший тайм пройшов при майже рівній грі, а перед перервою АЗ відкрив рахунок. Рейндерс наважився на дальній удар у ближній кут і кіпер господарів Ареоля проспав удар, пропустивши м'яч під рукою.

Втім після перерви "молотки" захопили ініціативу та змогли створити камбек. Воротар гостей Раян жорстко зустрів Боуена у власному майданчику. Це стало приводом для пенальті, яке реалізував Бенрахма.

А за дев'ять хвилин перемогу для господарів вирвав Майкл Антоніо. Після навісу Соучека кіпер АЗ парирував удар головою від Агерда, але першим на добиванні був як раз ямаєць.

Відеоогляд матчу Вест Хем – АЗ Алкмар:

Фіорентина – Базель 1:2

Голи: Кабрал, 25 – Діуф, 71, Амдуні, 90+2.

А ось у другому поєдинку теж була вольова перемога, але із сенсаційним присмаком. Базель був явним андердогом у грі проти Фіорентини.

Тим паче, перша зустріч проходила в Італії. І Фіорентина справді вела гру, відкривши рахунок в середині першого тайму. Після подачі кутового та скидки м'яч у ворота швейцарців доправив Кабрал.

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"Фіалки" і далі тисли на гостей, але в середині другого тайму Базель зрівняв у красивій та стрімкій атаці. Діуфу дали протягнути м'яч з центра поля і той спокійно добіг до карного майданчика господарів та вразив порожній кут воріт.

Італійці кинули всі сили на те, щоб вирвати перемогу. Але в підсумку навіть втратили нічию, адже Базель вдало використав стандарт. Після подачі зі штрафного м'яч опинився у Малеса на іншому фланзі. Той потужно прострілив у центр, де першим на м'ячі був Амдуні.

Таким чином швейцарці наближаються впритул до першого у своїй історії єврофіналу, але для цього треба не програти Фіорентині вдома. Матчі-відповіді пройдуть 18 травня.