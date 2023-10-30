Непереможений Прометей дізнався суперників у Лізі чемпіонів з волейболу

Волейбольний клуб Прометей вдало розпочав свій дебютний виступ у Лізі чемпіонів. Команда Андрія Левченка здобула три перемоги у трьох матчах в першому кваліфікаційному раунді.

Прометей з першого місця кваліфікувався до другого раунду, перемігши в останньому матчі нідерландський Динамо Апелдорн. Після завершення першого етапу дніпряни дізналися своїх суперників по групі.

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Проти кого зіграє Прометей в ЛЧ

У другому раунді волейбольної Ліги чемпіонів українська команда зустрінеться з грецьким Олімпіакосом, болгарським Нафтохіміком та румунською Аркадою. Переможці з двох груп, а також найкраща команда з тих, хто займе друге місце, вийдуть до наступного раунду змагань.

Точні дати проведення матчів повідомлять пізніше. Наразі відомо, що другий раунд відбудеться з 7 по 12 листопада.

Група V: Лас Пальмас (Іспанія), Будва (Чорногорія), Партизан (Сербія), Тіроль (Австрія).

Група VI: Олімпіакос (Греція), Прометей (Україна), Нафтохімік (Болгарія), Аркада (Румунія).

Нагадаємо, що підопічні Андрія Левченко вперше у своїй історії зіграли у кваліфікаційних матчах турніру та одразу ж здобули три перемоги поспіль, гарантувавши собі участь у наступному другому раунді.