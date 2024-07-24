Виграти будь-якою ціною, – Кабаєв оцінив важливість перемоги у ЛЧ над Партизаном

Динамо Київ в другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів стартувало з розгромної перемоги над сербським Партизаном. Гравець киян Владислав Кабаєв поділився емоціями від матчу.

Півзахисник столичного клубу Владислав Кабаєв прокоментував перемогу команди над Партизаном. Динамівці обіграли сербський колектив з рахунком 6:2.

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Кабаєв про матч з Партизаном

Один з авторів голу у ворота сербів Владислав Кабаєв сказав, що емоції затихли одразу після гри. Футболіст заявив, що команда добре готувалась до гри, усі гравці розуміли проти кого виходять на поле.

Кабаєв вважає, що всі вболівальники бачили з яким настроєм футболісти Динамо виходили на матч. Одна з задач команди була принести позитивні емоції українцям та захисникам, які боронять країну.

Ми провели хороші збори, плюс хороший подразник – команда із Сербії. Скажу за себе, що я на поле виходив дуже злим. Усе одно було, хто забʼє, адже в нас була задача виграти за будь-яку ціну. Якби ще не пропустили, будо б узагалі чудово, а так – є над чим працювати,

– заявив футболіст.

Владислав Кабаєв заявив, що перший пропущений гол від Партизана сильно не вплинув на команду. У Динамо були моменти і до цього, які були не реалізовані, сказав Кабаєв.

Матч у Белграді пройде без вболівальників через бан від УЄФА для Партизана.

Гравець киян вважає, що все буде вирішено після гри в Белграді, потім можна буде сказати більше. Матч-відповідь відбудеться 31 липня о 21:00 (за київським часом) на стадіоні Партизана.