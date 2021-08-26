Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

У четвер, 26 серпня, відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів. Визначилися усі групи та команди.

Перед жеребкуванням усі 32 команди поділили на чотири кошики. До першого потрапили переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи минулого сезону, а також шість переможців топ-чемпіонатів – Англії, Іспанії, Німеччини, Італії, Франції та Португалії. Решта три кошики сформували на основі рейтингу клубів.

Донецький Шахтар під час жеребкування потрапив у третій кошик, а київське Динамо – в четвертий.

Результати жеребкування:

Група A: Манчестер Сіті, ПСЖ, РБ Лейпциг, Брюгге

Група B: Атлетіко, Ліверпуль, Порту, Мілан

Група C: Спортінг, Боруссія (Дортмунд), Аякс, Бешикташ

Група D: Інтер, Реал, Шахтар , Шериф

, Шериф Група E: Баварія, Барселона, Бенфіка, Динамо

Група F: Вільярреал, Манчестер Юнайтед, Аталанта, Янг Бойз

Група G: Лілль, Севілья, Зальцбург, Вольфсбург

Група H: Челсі, Ювентус, Зеніт, Мальме

Дати матчів

На груповому етапі Ліги чемпіонів передбачено шість ігрових тижнів. Чотири групи грають матчі у вівторок, команди з решти чотирьох груп – у середу. Перші дві ігри починаються о 20:00, ще шість – о 22:00.

Зважаючи, що Україна представлена двома командами, то матчі Динамо та Шахтаря будуть розводити. Одна команда буде грати матчі у вівторок, інша – в середу.