Черговий прорив Голанда та новий рекорд Мессі: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 5 жовтня, були зіграні 8 матчів 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів. Ми підібрали для вас найголовніше за підсумками поєдинків.

5 жовтня Реал приймав донецький Шахтар. Однак "гірникам" зовсім трохи не вистачило до мирової, а то і перемоги, пише 24 канал.

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Відеоогляди всіх матчів 5 жовтня

Цікаво, що РБ Лейпциг на домашньому полі переміг шотландський Селтік (3:1).

Після перемоги над Лейпцигом, нічиєї з Селтіком та поразки Реала донецький клуб має чотири очки та перебуває на другому місці. Лідирує у групі Реал з 9 очками. РБ Лейпциг набрав перші три очки та піднявся на третє місце, а Селтік з одним очком – останній.

Група E

Зальцбург (Австрія) – Динамо (Загреб, Хорватія) 1:0

Гол: Окафор, 71 (пен)

Відеоогляд матчу

Челсі (Англія) – Мілан (Італія) 3:0

Голи: Фофана, 24, Обамеянг, 56, Джеймс, 62

Відеоогляд матчу

Група F

Лейпциг (Німеччина) – Селтік (Шотландія) 3:1

Голи: Нкунку, 27, Сілва, 64, 77 – Жота, 47 (авт)

Відеоогляд матчу

Реал (Іспанія) – Шахтар (Україна) 2:1

Голи: Родріго, 13, Вінісус, 28 - Зубков, 39

Відеоогляд матчу

Група G

Севілья (Іспанія) – Борусія Д (Німеччина) 1:4

Голи: Ен Несірі, 51 – Геррейро, 6, Беллінгем, 41, Адеємі, 43, Брандт, 75

Відеоогляд матчу

Ман Сіті (Англія) – Копенгаген (Данія) 5:0

Голи: Холанд, 7, 32, Хочолава, 39 (авт), Марез, 55 (пен), Альварес, 76

Відеоогляд матчу

Група H

Бенфіка (Португалія) – ПСЖ (Франція) 1:1

Голи: Данілу, 41 (авт) – Мессі, 22

Відеоогляд матчу

Ювентус (Італія) – Маккабі Хайфа (Ізраїль) 3:1

Голи: Рабйо, 35, 83, Влахович, 50 - Давід, 75

Відеоогляд матчу