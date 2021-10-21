Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 20 жовтня

21 жовтня 2021 , 00:17
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Джерело:

24 канал

Матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів продовжилися 20 жовтня. Результати всіх поєдинків та відео голів у матеріалі Спорт 24.

Зальцбург – Вольфсбург 3:1

Голи: Адеємі, 3, Окафор, 65, 77 – Нмеча, 15

Зальцбург – Вольфсбург відеоогляд

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Барселона – Динамо 1:0

Гол: Піке, 36

Барселона – Динамо відеоогляд

Бенфіка – Баварія 0:4

Гол: Сане, 70, 84, Евертон, 80 (авт), Левандовський, 82

Зеніт – Ювентус 0:1

Гол: Кулусевскі, 86

Лілль – Севілья 0:0

Манчестер Юнайтед – Аталанта 3:2

Голи: Рашфорд, 53, Магвайр, 75, Роналду, 81 – Пашаліч, 15, Демірал, 29

Челсі – Мальме 4:0

Голи: Крістенсен, 9, Жоржиньо, 21 (п), 57 (п), Хаверц, 48

Янг Бойз – Вільярреал 1:2

Голи: Еліа, 77 – Сантос, 6, Х. Морено, 16, А. Морено, 80, Чуквуезе, 90+2

Автор: Михайло Гема